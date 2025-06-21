Здається, тонкого корпусу і преміального дизайну замало, щоб виправдати цінник у $1100.

Samsung представила в травні Galaxy S25 Edge – свій рекордно тонкий і легкий флагман. Реліз вийшов неоднозначним, і стартові продажі підтверджують це.

Як повідомляє корейське видання The Elec з посиланням на інсайдерів, Galaxy S25 Edge продається погано – набагато гірше, ніж прогнозував виробник. Раніше Samsung уже скоротила обсяги випуску новинки, а зараз зробила це повторно, хоча зазвичай у смартфонів є три місяці, щоб закріпитися на ринку.

На думку експертів, слабкий інтерес пояснюється кількома факторами: завищеним цінником ($1100), мінімальними відмінностями від торішніх моделей, якщо не брати до уваги товщину, скромною автономністю, а також сильною конкуренцією з боку iPhone і Google Pixel. Інакше кажучи, потенційні покупці не побачили в тонкому пристрої значних переваг за свої гроші.

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На думку оглядачів, смартфон є нерозумним вибором для більшості користувачів, але може сподобатися любителям естетики та преміального дизайну. Особливо з огляду на завищену ціну пристрою, яка в роздробі нерідко перевищує вартість флагманського S25 Ultra.

Джерела, знайомі з планами Samsung, стверджують, що на тлі проблем з S25 Edge Samsung різко нарощує виробництво складаних Galaxy Z Fold7 та Galaxy Z Flip7 для американського ринку напередодні можливого введення нових тарифів Трампом.

Раніше ЗМІ писали, що Apple також не впевнена в успіху свого майбутнього рекордно тонкого смартфона iPhone 17 Air, який замінить модель Plus. На тлі невтішних продажів Galaxy S25 Edge компанія може переглянути стартові обсяги випуску пристрою в бік зменшення.

З чуток, Samsung до кінця року може випустити Galaxy G Fold, свій перший смартфон, що складається втричі. У розкладеному стані розмір девайса складе 9,96-дюйма – це майже на 30% більше, ніж 7,6-дюймова панель Galaxy Z Fold 6.

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