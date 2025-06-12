Наступне покоління Google Pixel нарешті отримає аналог MagSafe.

Смартфони лінійки Google Pixel 10, хоч і залишаться практично без змін у плані дизайну, отримають низку значних внутрішніх оновлень. Серед них –аналог MagSafe з iPhone.

Як пише видання Phone Arena, компанія працює над цілою екосистемою магнітних аксесуарів. Магніти назвуть Pixelsnap і доповнять новітньою технологією бездротової зарядки Qi 2.2 (до 60 Вт).

Чи будуть магніти у формі кола, як у Apple, поки невідомо, а на старті продажів десятого "Пікселя" очікується три аксесуари Pixelsnap: зарядна станція, тримач з кільцем і станція з вертикальною підставкою.

Відео дня

Крім цього, серія Pixel 10 отримає чип Tensor G5, який уперше за п'ять років вироблятиме не Samsung, а TSMC. Очікується, що з цим чипом Google виправить проблеми, властиві чипам Tensor, зокрема проблему перегріву.

Презентація Pixel 10 очікується 20 серпня – на два місяці раніше типових жовтневих презентацій. На нас знову чекають чотири моделі: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL і складаний Pixel 10 Pro Fold.

Нагадаємо, у квітні Google випустила "народний" Pixel 9a. Експерти назвали смартфон найкращим у світі Android до 500 доларів. Повільна зарядка компенсується плавною роботою, камерою флагманського рівня і крутими ШІ-функціями.

Тим часом, якщо вірити чуткам, нові iPhone отримають камеру 200 мегапікселів. Таким чином Apple нарешті наздожене Samsung за якістю об'єктивів.

Вас також можуть зацікавити новини: