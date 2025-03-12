У мережі з'явилися рендери Pixel 10, Pixel 10 Pro і Pixel 10 Pro XL.

У мережі з'явилися рендери Google Pixel 10, Pixel 10 Pro і Pixel 10 Pro XL, які дають перше уявлення про дизайн майбутніх моделей. Схоже, що компанія не планує кардинально змінювати зовнішній вигляд пристроїв, зберігаючи багато рис, які були характерні для попередньої лінійки Pixel 9.

Pixel 10 матиме 6,3-дюймовий дисплей і розміри 152,8 x 72 x 8,6 мм. Незважаючи на невеликі зміни в товщині (на 0,1 мм більше, ніж у Pixel 9), головне оновлення - це перехід на потрійну камеру замість двох. Pixel 10 Pro залишиться з тими ж розмірами, але отримає глянсове покриття замість матового. Також у Pro-моделі буде потрійна камера.

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Pixel 10 Pro XL отримає дисплей на 6,8 дюйма і розміри 162,7 x 8,5 мм. Хоча зовнішні зміни мінімальні, найважливіше в цьому поколінні - це перехід на чипсет Tensor G5. Це перший повністю кастомізований чіп від Google, який обіцяє значне поліпшення продуктивності. Також усі моделі будуть оснащені підтримкою нового чипсета та оновленою внутрішньою начинкою.

Раніше ми розповідали, що Google веде переговори про купівлю стартапу, який займається розробкою технологій відстеження руху очей. Компанія хоче використовувати їхні напрацювання для створення власних окулярів доповненої реальності.

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