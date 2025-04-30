Зовсім недавно пройшов слух, що Intel може звільнити 20% своїх працівників.

На конференції Intel Direct Connect 2025 компанія представила робота-собаку на ім'я Чіп, це спільна розробка з Boston Dynamics. Його вивели на сцену як частину демонстрації нових технологій в автоматизації.

Робот вміє виявляти перегрів обладнання за допомогою тепловізора, передавати дані в систему і автоматично створювати тікети на ремонт. За словами Intel, такі пристрої вже використовуються на об'єктах компанії по всьому світу для підвищення ефективності та безпеки.

Однак момент для анонсу виявився спірним. Лише за кілька днів до цього з'явилися повідомлення про можливе скорочення до 20 тисяч співробітників. Хоча директор Intel заявив, що ця цифра завищена, факт підготовки до звільнень підтвердили.

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У компанії пояснили, що впровадження таких рішень допомагає збирати більше даних і проводити технічне обслуговування до появи проблем.

Раніше ми розповідали, що в Японії представили нового "робота-коня", він має копита і може залізти на гору. Однак такий робот досі перебуває на стадії розробки.

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