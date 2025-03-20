У компанії з Бостона кажуть, що це "найспритніший людиноподібний робот у світі".

Компанія Boston Dynamics поділилася відеороликом, який демонструє, наскільки "людяно" рухається її новий робот Atlas. За останній час він навчився стрибати, повзати, крутити колесо і навіть танцювати брейк-данс.

Ці рухи він освоїв за допомогою навчання з підкріпленням – на основі прикладів, отриманих шляхом захоплення та анімації рухів людини. Незважаючи на гуманоїдний дизайн, його можливості виходять за межі людських – він може виконувати складніші та динамічніші маневри.

У компанії заявляють, що це "найспритніший людиноподібний робот у світі", і в майбутньому він допомагатиме людям у рутинних домашніх справах, і працюватиме на заводах Hyundai, якій Boston Dynamics і належить.

Відео дня

Теперішня версія Atlas – повністю електрична, без єдиного гідравлічного елемента. Компанія з Бостона презентувала її у квітні минулого року, водночас оголосивши про припинення випуску попередньої гідравлічної моделі, яка використовувалася майже десять років.

Фахівці зазначають, що, в той час як компанії на кшталт Tesla, Figure і Sanctuary орієнтуються на швидке впровадження роботів для практичних завдань, Boston Dynamics продовжує лідирувати у створенні плавної та природної гуманоїдної мобільності.

Раніше польський стартап показав лякаюче реалістичного робота-андроїда з м'язами. Розробники називають його "першим у світі двоногим андроїдом з опорно-руховим апаратом".

Тим часом глава Tesla Ілон Маск обіцяє 10 000 людиноподібних роботів Optimus уже 2025 року. Згідно із задумом, такі роботи покликані замінити більшу частину рутинної людської роботи. У майбутньому у світі буде стільки ж роботів, скільки і людей, вважає Маск.

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