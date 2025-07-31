Причина – зростання собівартості та вплив торгової війни США і Китаю.

Apple планує підняти ціни на смартфони серії iPhone 17 на 50 доларів (~2000 грн). Про це говорить аналітик Едісон Лі з авторитетного агентства Jefferies, посилаючись на зростання собівартості та вплив торгівельної війни США і Китаю.

Перегляд цінника торкнеться всіх моделей майбутньої лінійки, крім базової. Зараз ціни на iPhone 16 починаються з 799 доларів, а на топовішу версію – з 1099 доларів. У випадку з iPhone 17 вони стартуватимуть з:

iPhone 17 – 799 доларів (~33 500 грн)

iPhone 17 Air – ???+50 доларів

iPhone 17 Pro – 1049 доларів (~43 800 грн)

iPhone 17 Pro Max – 1249 доларів (~52 100 грн)

Ціна тонкого iPhone 17 Air, який стане наступником Plus-версії, залишається в секреті. Якщо вірити чуткам, вона складе 899 доларів. Ймовірно, Apple додасть 50 доларів до ціни, яку планували спочатку.

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Джерела The Wall Street Journal ще в травні писали, що через значні торгові мита, введені адміністрацією Трампа, Apple буде змушена підвищити ціни на смартфони iPhone 17. При цьому публічно компанія спробує виправдати підвищення новими функціями і дизайнерськими оновленнями, а не прямим посиланням на тарифи.

Презентація всіх iPhone 17 очікується на початку вересня. За даними інсайдерів, всі моделі отримають дисплеї 120 Гц, поліпшену селфі камеру на 24 МП і 12 ГБ ОЗП. Pro-моделі отримають декілька унікальних нововведень, зокрема 48-Мп телефотокамеру, новий дизайн камер і рекордний акумулятор.

Разом з айфонами у вересні представлять нові Apple Watch, iPad Pro M5 і, можливо, AirPods 3. А ось перші Макбуки на базі M5 вирішили відкласти до весни 2026 року.

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