До виходу iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max залишилось всього два місяці, і про пристрої наступного покоління Apple ходить багато чуток. Одну й ту саму інформацію повторюють кілька інсайдерів – імовірність, що прогнози збудуться, досить висока.
Редакція видання MacRumors зібрала 15 ключових нововведень в iPhone 17 Pro і його збільшеній версії iPhone 17 Pro Max, які здатні утримати користувачів від покупки старих моделей і дочекатися презентації восени 2025 року.
- Перероблений Dynamic Island. Ходять чутки, що Apple уперше з 2022 року зменшить розміри вирізу в екрані – внаслідок цього смартфони також отримають зменшену "металінзу" для системи Face ID.
- Акумулятор 5000 мАг для iPhone 17 Pro Max. Новий топовий iPhone зможе працювати до 35 годин на одному заряді, а можливо, і довше.
- Розташування логотипа Apple. Через новий блок камер "яблуко" переміститься нижче центру задньої панелі. З такою задньою кришкою iPhone 17 Pro/Pro Max повинні вийти більш впізнаваними.
- Більш швидка зарядка MagSafe. З чуток, нові преміальні iPhone отримають бездротову зарядку на 50 Вт – швидше, ніж у Pixel і Samsung.
- Алюмінієва рамка. Задня частина моделей Pro і Pro Max матиме новий-"старий" дизайн – частково алюмінієвий, частково скляний.
- Оновлений дизайн камери. 2025 року гряде перший за 6 років масштабний редизайн задньої панелі iPhone 17 Pro і Pro Max. Камера тепер буде розміщена горизонтально і займатиме всю ширину задньої панелі.
- Чип A19 Pro. Дешевші iPhone 17 і iPhone 17 Air, за традицією, працюватимуть на звичайній версії A19. Очікується приріст у продуктивності 10-15%.
- Чип Wi-Fi 7 від Apple. Це буде мікросхема власної розробки Apple, а не Broadcom, який дозволить айфонам працювати в діапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц і 6 ГГц одночасно.
- 24-мегапіксельна фронтальна камера. Замість 12-мегапіксельних модулів, які вперше з'явилися в iPhone 11, будуть встановлені 24-мегапіксельні камери з автоматичним фокусуванням.
- 48-мегапіксельна задня телефотокамера. В iPhone 16 Pro/Pro Max ця камера має роздільну здатність 12 Мп.
- Ексклюзивний небесно-блакитний колір корпусу. Такий уже використовується в MacBook Air M4. Повідомляється, що в прототипах він виглядає ще красивіше, ніж улюблений у користувачів Sierra Blue з iPhone 13 Pro.
- Функція подвійного відеозапису. iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max дадуть змогу користувачам одночасно записувати відео з фронтальної та задньої камер у застосунку "Камера".
- Запис відео у 8K. Оскільки очікується, що моделі iPhone 17 Pro матимуть повністю 48-мегапіксельні задні камери, найімовірніше, на цих пристроях дебютує запис відео 8K.
- 12 ГБ оперативної пам'яті. 12 ГБ оперативної пам'яті. Додатковий об'єм пам'яті буде використовуватися для поліпшення роботи Apple Intelligence. У серії iPhone 16 усі моделі мають 8 ГБ ОЗП.
- Система охолодження з випарною камерою, як у топових Андроїдах. Якщо чутки підтвердяться, це буде перша подібна реалізація в історії iPhone.
Презентація iPhone 17, зокрема базової та Air-моделі, відбудеться в середині вересня. Тоді ж відбудеться повноцінний реліз iOS 26 для всіх.
Разом з айфонами у вересні представлять нові Apple Watch, iPad Pro M5 і, можливо, AirPods 3. А ось перші Макбуки на базі M5 вирішили відкласти до весни 2026 року.