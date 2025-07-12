iPhone 17 Pro скоро з'явиться з цими 16 новими функціями / фото Majin Bu

До виходу iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max залишилось всього два місяці, і про пристрої наступного покоління Apple ходить багато чуток. Одну й ту саму інформацію повторюють кілька інсайдерів – імовірність, що прогнози збудуться, досить висока.

Редакція видання MacRumors зібрала 15 ключових нововведень в iPhone 17 Pro і його збільшеній версії iPhone 17 Pro Max, які здатні утримати користувачів від покупки старих моделей і дочекатися презентації восени 2025 року.

  • Перероблений Dynamic Island. Ходять чутки, що Apple уперше з 2022 року зменшить розміри вирізу в екрані – внаслідок цього смартфони також отримають зменшену "металінзу" для системи Face ID.
  • Акумулятор 5000 мАг для iPhone 17 Pro Max. Новий топовий iPhone зможе працювати до 35 годин на одному заряді, а можливо, і довше.
  • Розташування логотипа Apple. Через новий блок камер "яблуко" переміститься нижче центру задньої панелі. З такою задньою кришкою iPhone 17 Pro/Pro Max повинні вийти більш впізнаваними.
  • Більш швидка зарядка MagSafe. З чуток, нові преміальні iPhone отримають бездротову зарядку на 50 Вт – швидше, ніж у Pixel і Samsung.
  • Алюмінієва рамка. Задня частина моделей Pro і Pro Max матиме новий-"старий" дизайн – частково алюмінієвий, частково скляний.
  • Оновлений дизайн камери. 2025 року гряде перший за 6 років масштабний редизайн задньої панелі iPhone 17 Pro і Pro Max. Камера тепер буде розміщена горизонтально і займатиме всю ширину задньої панелі.

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Новий модуль камери iPhone 17 Pro буде розтягнутий на всю ширину задньої панелі / фото Majin Bu
  • Чип A19 Pro. Дешевші iPhone 17 і iPhone 17 Air, за традицією, працюватимуть на звичайній версії A19. Очікується приріст у продуктивності 10-15%.
  • Чип Wi-Fi 7 від Apple. Це буде мікросхема власної розробки Apple, а не Broadcom, який дозволить айфонам працювати в діапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц і 6 ГГц одночасно.
  • 24-мегапіксельна фронтальна камера. Замість 12-мегапіксельних модулів, які вперше з'явилися в iPhone 11, будуть встановлені 24-мегапіксельні камери з автоматичним фокусуванням.
  • 48-мегапіксельна задня телефотокамера. В iPhone 16 Pro/Pro Max ця камера має роздільну здатність 12 Мп.
  • Ексклюзивний небесно-блакитний колір корпусу. Такий уже використовується в MacBook Air M4. Повідомляється, що в прототипах він виглядає ще красивіше, ніж улюблений у користувачів Sierra Blue з iPhone 13 Pro.

MacBook Air M4
  • Функція подвійного відеозапису. iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max дадуть змогу користувачам одночасно записувати відео з фронтальної та задньої камер у застосунку "Камера".
  • Запис відео у 8K. Оскільки очікується, що моделі iPhone 17 Pro матимуть повністю 48-мегапіксельні задні камери, найімовірніше, на цих пристроях дебютує запис відео 8K.
  • 12 ГБ оперативної пам'яті. 12 ГБ оперативної пам'яті. Додатковий об'єм пам'яті буде використовуватися для поліпшення роботи Apple Intelligence. У серії iPhone 16 усі моделі мають 8 ГБ ОЗП.
  • Система охолодження з випарною камерою, як у топових Андроїдах. Якщо чутки підтвердяться, це буде перша подібна реалізація в історії iPhone.

Презентація iPhone 17, зокрема базової та Air-моделі, відбудеться в середині вересня. Тоді ж відбудеться повноцінний реліз iOS 26 для всіх.

Разом з айфонами у вересні представлять нові Apple Watch, iPad Pro M5 і, можливо, AirPods 3. А ось перші Макбуки на базі M5 вирішили відкласти до весни 2026 року.

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