Залишилося всього два місяці до релізу.

До виходу iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max залишилось всього два місяці, і про пристрої наступного покоління Apple ходить багато чуток. Одну й ту саму інформацію повторюють кілька інсайдерів – імовірність, що прогнози збудуться, досить висока.

Редакція видання MacRumors зібрала 15 ключових нововведень в iPhone 17 Pro і його збільшеній версії iPhone 17 Pro Max, які здатні утримати користувачів від покупки старих моделей і дочекатися презентації восени 2025 року.

Перероблений Dynamic Island. Ходять чутки, що Apple уперше з 2022 року зменшить розміри вирізу в екрані – внаслідок цього смартфони також отримають зменшену "металінзу" для системи Face ID.

Ходять чутки, що Apple уперше з 2022 року зменшить розміри вирізу в екрані – внаслідок цього смартфони також отримають зменшену "металінзу" для системи Face ID. Акумулятор 5000 мАг для iPhone 17 Pro Max. Новий топовий iPhone зможе працювати до 35 годин на одному заряді, а можливо, і довше.

Новий топовий iPhone зможе працювати до 35 годин на одному заряді, а можливо, і довше. Розташування логотипа Apple. Через новий блок камер "яблуко" переміститься нижче центру задньої панелі. З такою задньою кришкою iPhone 17 Pro/Pro Max повинні вийти більш впізнаваними.

Через новий блок камер "яблуко" переміститься нижче центру задньої панелі. З такою задньою кришкою iPhone 17 Pro/Pro Max повинні вийти більш впізнаваними. Більш швидка зарядка MagSafe. З чуток, нові преміальні iPhone отримають бездротову зарядку на 50 Вт – швидше, ніж у Pixel і Samsung.

З чуток, нові преміальні iPhone отримають бездротову зарядку на 50 Вт – швидше, ніж у Pixel і Samsung. Алюмінієва рамка. Задня частина моделей Pro і Pro Max матиме новий-"старий" дизайн – частково алюмінієвий, частково скляний.

Задня частина моделей Pro і Pro Max матиме новий-"старий" дизайн – частково алюмінієвий, частково скляний. Оновлений дизайн камери . 2025 року гряде перший за 6 років масштабний редизайн задньої панелі iPhone 17 Pro і Pro Max. Камера тепер буде розміщена горизонтально і займатиме всю ширину задньої панелі.

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Чип A19 Pro. Дешевші iPhone 17 і iPhone 17 Air, за традицією, працюватимуть на звичайній версії A19. Очікується приріст у продуктивності 10-15%.

Дешевші iPhone 17 і iPhone 17 Air, за традицією, працюватимуть на звичайній версії A19. Очікується приріст у продуктивності 10-15%. Чип Wi-Fi 7 від Apple . Це буде мікросхема власної розробки Apple, а не Broadcom, який дозволить айфонам працювати в діапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц і 6 ГГц одночасно.

. Це буде мікросхема власної розробки Apple, а не Broadcom, який дозволить айфонам працювати в діапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц і 6 ГГц одночасно. 24-мегапіксельна фронтальна камера. Замість 12-мегапіксельних модулів, які вперше з'явилися в iPhone 11, будуть встановлені 24-мегапіксельні камери з автоматичним фокусуванням.

Замість 12-мегапіксельних модулів, які вперше з'явилися в iPhone 11, будуть встановлені 24-мегапіксельні камери з автоматичним фокусуванням. 48-мегапіксельна задня телефотокамера. В iPhone 16 Pro/Pro Max ця камера має роздільну здатність 12 Мп.

В iPhone 16 Pro/Pro Max ця камера має роздільну здатність 12 Мп. Ексклюзивний небесно-блакитний колір корпусу . Такий уже використовується в MacBook Air M4. Повідомляється, що в прототипах він виглядає ще красивіше, ніж улюблений у користувачів Sierra Blue з iPhone 13 Pro.

Функція подвійного відеозапису . iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max дадуть змогу користувачам одночасно записувати відео з фронтальної та задньої камер у застосунку "Камера".

. iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max дадуть змогу користувачам одночасно записувати відео з фронтальної та задньої камер у застосунку "Камера". Запис відео у 8K . Оскільки очікується, що моделі iPhone 17 Pro матимуть повністю 48-мегапіксельні задні камери, найімовірніше, на цих пристроях дебютує запис відео 8K.

. Оскільки очікується, що моделі iPhone 17 Pro матимуть повністю 48-мегапіксельні задні камери, найімовірніше, на цих пристроях дебютує запис відео 8K. 12 ГБ оперативної пам'яті. 12 ГБ оперативної пам'яті. Додатковий об'єм пам'яті буде використовуватися для поліпшення роботи Apple Intelligence. У серії iPhone 16 усі моделі мають 8 ГБ ОЗП.

Додатковий об'єм пам'яті буде використовуватися для поліпшення роботи Apple Intelligence. У серії iPhone 16 усі моделі мають 8 ГБ ОЗП. Система охолодження з випарною камерою, як у топових Андроїдах . Якщо чутки підтвердяться, це буде перша подібна реалізація в історії iPhone.

Презентація iPhone 17, зокрема базової та Air-моделі, відбудеться в середині вересня. Тоді ж відбудеться повноцінний реліз iOS 26 для всіх.

Разом з айфонами у вересні представлять нові Apple Watch, iPad Pro M5 і, можливо, AirPods 3. А ось перші Макбуки на базі M5 вирішили відкласти до весни 2026 року.

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