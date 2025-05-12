Публічно Apple спробує виправдати підвищення цін змінами в дизайні та новими функціями.

За даними джерел Wall Street Journal, через значні торгові мита, введені адміністрацією президента Дональда Трампа, Apple буде змушена підвищити ціни на осінню лінійку iPhone 17.

За наявними даними, Apple хоче "уникнути будь-якого сценарію", в якому їй доведеться пояснювати зростання цін митами Трампа проти Китаю, де виробляється кінцеве складання більшості айфонів. Замість цього Купертіно постарається пояснити подорожчання "новими елементами дизайну і функціями".

Керівництво Apple прагне уникнути повторення інциденту з Amazon. У квітні компанія оголосила про намір показувати покупцям, як нові мита впливають на вартість товарів. Білий дім назвав це ворожим актом, і Amazon швидко заявила, що ця ідея "ніколи не була схвалена і не буде реалізована".

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На тлі зростаючого тиску через торгівельну війну між США і Китаєм, Apple наростила запаси і перенесла виробництво техніки для ринку США в Індію. Генеральний директор Apple Тім Кук раніше заявив, що більшість iPhone, відвантажених у США з квітня по червень, надійдуть з Індії.

Водночас пристроїв, що поставляються з Індії, недостатньо для покриття всього попиту на iPhone – моделі Pro і Pro Max, як і раніше, збиратимуть у Китаї. Незважаючи на те, що США і Китай нещодавно домовилися про тимчасове зниження митних тарифів на 90 днів, за ввезення смартфонів у США Apple, як і раніше, доведеться платити мито в розмірі 20%, зазначає WSJ.

У скільки тепер обійдеться iPhone

За прогнозами Reuters, вартість базової версії iPhone з накопичувачем на 128 ГБ може зрости до 1142 доларів. Преміальна модель iPhone Pro Max з 1 терабайтом пам'яті може подорожчати до 2300 доларів. Навіть бюджетний iPhone "е" може додати у вартості до $856.

Для порівняння, зараз за iPhone 16 на 128 ГБ просять 799 доларів. Найбільш просунутий iPhone Pro Max у максимальній конфігурації оцінили в 1599 доларів. Таким чином, за підрахунками аналітиків, ціни на майбутню лінійку iPhone 17 можуть зрости на 43%.

Презентація серії iPhone 17 очікується у вересні. З чуток, у новому поколінні всі телефони запропонують екрани ProMotion з частотою 120 Гц і оновлену селфі-камеру на 24 Мп. А на зміну моделі Plus прийде рекордно тонкий iPhone Air.

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