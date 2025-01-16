Вартість смартфона становитиме близько 500 доларів, а вийде він у найближчі місяці.

Відомий блогер та інсайдер Сонні Діксон опублікував у соціальній мережі X кілька скріншотів iPhone SE 4 – нового бюджетного смартфона від Apple, який має вийти цієї весни. З "муляжів" можна зробити висновки про деякі особливості пристрою.

Дизайн, показаний на фото, збігається з тим, що раніше демонструвалося на рендерах. Уже не раз з'являлася інформація, що дизайн iPhone SE 4 буде заснований на лінійці iPhone 14. Проте, новинка не отримає ультраширококутного сенсора – камера буде всього одна.

На другому знімку iPhone SE 4 розташували боком, що дає змогу оцінити його товщину. Apple позбудеться товстезних рамок, характерних для минулих моделей SE.

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Також раніше повідомлялося, що у нового iPhone SE буде Action Button. Проте, судячи з бічної грані в лівій верхній частині чохла, телефон все ж збереже тумблер вимкнення звуку – жодною кнопкою дії він не обзаведеться. Те саме стосується окремої кнопки для управління камерою, яка з'явилася в iPhone 16.

Згідно з інформацією, що з'явилася в мережі раніше, у iPhone SE 4 буде 6,1-дюймовий OLED-дисплей, роз'єм USB-C, а також підтримка Apple Intelligence. Вартість смартфона складе близько 500 доларів. А називатися він може iPhone 16E.

З інших новинок, які скоро очікуються від Apple навесні – MacBook Air на M4, iPad (11-го покоління) та нове покоління бюджетних Apple Watch SE.

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