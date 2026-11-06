Названо смартфон 2026 року з найкращою камерою: він обійшов навіть iPhone 18 Pro

Лабораторія DxOMark відзначила збалансовану роботу камер Motorola Signature 27 як під час фотозйомки, так і під час запису відео.

Новий флагман Motorola Signature 27 зайняв друге місце в глобальному рейтингу камер смартфонів за версією DxOMark, випередивши iPhone 18 Pro, Samsung Galaxy S26 Ultra і інших іменитих конкурентів. Про це пише Gizmochina.

Смартфон, представлений 5 листопада, одразу увійшов до топу DxOMark із результатом 173 бали. Це найкращий результат серед моделей, випущених у 2026 році, та другий показник у глобальному рейтингу платформи. Краще за Motorola Signature 27 знімає тільки Huawei Pura 80 Ultra, який отримав 175 балів.

Експерти DxOMark відзначили збалансовану роботу камер Motorola Signature 27 як під час фотозйомки, так і під час запису відео. Особливо добре пристрій справляється з портретами: знімки вирізняються природною передачею відтінків шкіри, правильною експозицією та високою деталізацією. Під час групової зйомки зберігається різкість облич людей, що знаходяться на різній відстані від об’єктива.

Відео дня

Хороші результати смартфон показав і під час використання телеоб'єктива. Оптичний зум 3x дозволяє отримувати чіткі знімки з близької відстані, а висока якість картинки зберігається аж до шестикратного збільшення. При подальшому наближенні телефон перемикає режим роботи сенсора, щоб відновити деталізацію та зберегти текстури на фотографіях.

Відеозйомка також виявилася однією з сильних сторін Signature 27. За оцінкою фахівців, пристрій забезпечує правильну експозицію, природні кольори і надійне автофокусування. Під час зйомки нерухомих об’єктів рівень шуму залишається низьким, а яскравість і передача кольорів плавно адаптуються до змін освітлення.

Однак у камери Signature 27 є й слабкі сторони. Під час зйомки віддалених об’єктів із великим збільшенням фотографії помітно втрачають деталізацію. У дуже темних умовах камера може неправильно передавати окремі кольори, а деякі ділянки знімків виглядають менш чіткими.

Проблеми виникають і під час зйомки рухомих об’єктів: на знімках може з’являтися розмиття, особливо за недостатнього освітлення. Під час запису відео в таких умовах також стає помітнішим цифровий шум. Незважаючи на недоліки, Motorola Signature 27 вдалося випередити флагман Apple і максимально наблизитися до лідера рейтингу.

Анонсований флагман Motorola Signature 27 отримав 6,8-дюймовий OLED-екран із піковою яскравістю 12 000 ніт, процесор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, до 12 ГБ оперативної пам’яті та акумулятор на 7000 мА·год. Блок камер включає основний 50-мегапіксельний сенсор Sony LYTIA L910 з оптичною стабілізацією, ультраширококутну камеру на 50 Мп та телеоб'єктив і 200 Мп. Продажі стартують 16 листопада за ціною від $1600.

Раніше в мережі з’явився список смартфонів Motorola, які точно отримають оновлення до Android 17. До переліку увійшло близько 50 моделей.

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