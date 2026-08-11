Які смартфони Motorola отримають Android 17 вже дуже скоро: офіційний список

До переліку увійшло близько 50 моделей – від флагманських складаних Razr до доступних моделей серії Moto G.

Компанія Motorola підтвердила список смартфонів, які зможуть оновитися до стабільної версії Android 17. До переліку увійшло близько 50 моделей – від флагманських складаних Razr до доступних моделей серії Moto G.

Першими оновлення отримали смартфони лінійки Edge (2025). За словами виробника, у найближчі тижні процес розсилки має охопити й інші сумісні моделі. Перевірити наявність оновлення можна через меню "Налаштування" > "Оновлення системи".

До списку моделей, сумісних з Android 17, увійшли:

Відео дня

Серія Motorola Razr:

Motorola Razr 70 Ultra

Motorola Razr 70 Plus

Motorola Razr 70

Motorola Razr Ultra 2026

Motorola Razr+ 2026

Motorola Razr 2026

Motorola Razr Fold 2026

Motorola Razr Fold 2025

Motorola Razr 60 Ultra

Motorola Razr 60s

Motorola Razr 60d

Motorola Razr 60

Motorola Razr Ultra 2025

Motorola Razr+ 2025

Motorola Razr 2025

Motorola Razr 50 Ultra

Motorola Razr+ 2024

Серія Motorola Edge:

Motorola Edge 2026

Motorola Edge 70 Pro+

Motorola Edge 70 Pro

Motorola Edge 70 Max

Motorola Edge 70 Neo

Motorola Edge 70 Plus

Motorola Edge 70 Fusion+

Motorola Edge 70 Fusion

Motorola Edge 70

Motorola Edge 2025

Motorola Edge 60 Stylus

Motorola Edge 60 Pro

Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 60

Motorola Edge 50 Ultra

Серія Moto G:

Moto G Stylus 2026

Moto G Power 2026

Moto G Play 2026

Moto G 2026

Moto G 2025

Moto G Power 2025

Moto G Stylus 2025

Moto G Max

Moto G87

Moto G86

Moto G86 Power

Moto G77

Moto G77 Power

Moto G67

Moto G57

Moto G57 Power

Moto G47

Moto G37

Moto G37 Power

Також оновлення отримає флагман компанії Motorola Signature.

За словами компанії, Android 17 принесе помітні зміни у фірмову оболонку HelloUI: у системі з'явиться аналог Dynamic Island із функцією Live Updates, "розумніший" ШІ-асистент Qira та вдосконалена система тактильного відгуку.

Крім того, користувачі отримають можливість змінювати розмір плиток у панелі швидких налаштувань та налаштовувати екран блокування. Оновлений інтерфейс також включає панель гучності у стилі Pixel, тоновані іконки додатків та змінену сітку в меню додатків.

Раніше в мережі з’явився список смартфонів Xiaomi, Redmi та Poco, які точно отримають оновлення до Android 17.

Тим часом Apple відкрила доступ до публічної бета-версії iOS 27, завдяки чому користувачі iPhone 11 і новіших моделей можуть оцінити нову систему за місяць до фінального випуску.

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