Які смартфони Motorola отримають Android 17 вже дуже скоро: офіційний список

Компанія Motorola підтвердила список смартфонів, які зможуть оновитися до стабільної версії Android 17. До переліку увійшло близько 50 моделей – від флагманських складаних Razr до доступних моделей серії Moto G.
Першими оновлення отримали смартфони лінійки Edge (2025). За словами виробника, у найближчі тижні процес розсилки має охопити й інші сумісні моделі. Перевірити наявність оновлення можна через меню "Налаштування" > "Оновлення системи".
До списку моделей, сумісних з Android 17, увійшли:
Серія Motorola Razr:
- Motorola Razr 70 Ultra
- Motorola Razr 70 Plus
- Motorola Razr 70
- Motorola Razr Ultra 2026
- Motorola Razr+ 2026
- Motorola Razr 2026
- Motorola Razr Fold 2026
- Motorola Razr Fold 2025
- Motorola Razr 60 Ultra
- Motorola Razr 60s
- Motorola Razr 60d
- Motorola Razr 60
- Motorola Razr Ultra 2025
- Motorola Razr+ 2025
- Motorola Razr 2025
- Motorola Razr 50 Ultra
- Motorola Razr+ 2024
Серія Motorola Edge:
- Motorola Edge 2026
- Motorola Edge 70 Pro+
- Motorola Edge 70 Pro
- Motorola Edge 70 Max
- Motorola Edge 70 Neo
- Motorola Edge 70 Plus
- Motorola Edge 70 Fusion+
- Motorola Edge 70 Fusion
- Motorola Edge 70
- Motorola Edge 2025
- Motorola Edge 60 Stylus
- Motorola Edge 60 Pro
- Motorola Edge 60 Fusion
- Motorola Edge 60
- Motorola Edge 50 Ultra
Серія Moto G:
- Moto G Stylus 2026
- Moto G Power 2026
- Moto G Play 2026
- Moto G 2026
- Moto G 2025
- Moto G Power 2025
- Moto G Stylus 2025
- Moto G Max
- Moto G87
- Moto G86
- Moto G86 Power
- Moto G77
- Moto G77 Power
- Moto G67
- Moto G57
- Moto G57 Power
- Moto G47
- Moto G37
- Moto G37 Power
Також оновлення отримає флагман компанії Motorola Signature.
За словами компанії, Android 17 принесе помітні зміни у фірмову оболонку HelloUI: у системі з'явиться аналог Dynamic Island із функцією Live Updates, "розумніший" ШІ-асистент Qira та вдосконалена система тактильного відгуку.
Крім того, користувачі отримають можливість змінювати розмір плиток у панелі швидких налаштувань та налаштовувати екран блокування. Оновлений інтерфейс також включає панель гучності у стилі Pixel, тоновані іконки додатків та змінену сітку в меню додатків.
Раніше в мережі з’явився список смартфонів Xiaomi, Redmi та Poco, які точно отримають оновлення до Android 17.
Тим часом Apple відкрила доступ до публічної бета-версії iOS 27, завдяки чому користувачі iPhone 11 і новіших моделей можуть оцінити нову систему за місяць до фінального випуску.