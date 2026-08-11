Які смартфони Motorola отримають Android 17 вже дуже скоро: офіційний список

Компанія Motorola підтвердила список смартфонів, які зможуть оновитися до стабільної версії Android 17. До переліку увійшло близько 50 моделей – від флагманських складаних Razr до доступних моделей серії Moto G.

Першими оновлення отримали смартфони лінійки Edge (2025). За словами виробника, у найближчі тижні процес розсилки має охопити й інші сумісні моделі. Перевірити наявність оновлення можна через меню "Налаштування" > "Оновлення системи".

До списку моделей, сумісних з Android 17, увійшли:

Відео дня

Серія Motorola Razr:

  • Motorola Razr 70 Ultra
  • Motorola Razr 70 Plus
  • Motorola Razr 70
  • Motorola Razr Ultra 2026
  • Motorola Razr+ 2026
  • Motorola Razr 2026
  • Motorola Razr Fold 2026
  • Motorola Razr Fold 2025
  • Motorola Razr 60 Ultra
  • Motorola Razr 60s
  • Motorola Razr 60d
  • Motorola Razr 60
  • Motorola Razr Ultra 2025
  • Motorola Razr+ 2025
  • Motorola Razr 2025
  • Motorola Razr 50 Ultra
  • Motorola Razr+ 2024

Серія Motorola Edge:

  • Motorola Edge 2026
  • Motorola Edge 70 Pro+
  • Motorola Edge 70 Pro
  • Motorola Edge 70 Max
  • Motorola Edge 70 Neo
  • Motorola Edge 70 Plus
  • Motorola Edge 70 Fusion+
  • Motorola Edge 70 Fusion
  • Motorola Edge 70
  • Motorola Edge 2025
  • Motorola Edge 60 Stylus
  • Motorola Edge 60 Pro
  • Motorola Edge 60 Fusion
  • Motorola Edge 60
  • Motorola Edge 50 Ultra

Серія Moto G:

  • Moto G Stylus 2026
  • Moto G Power 2026
  • Moto G Play 2026
  • Moto G 2026
  • Moto G 2025
  • Moto G Power 2025
  • Moto G Stylus 2025
  • Moto G Max
  • Moto G87
  • Moto G86
  • Moto G86 Power
  • Moto G77
  • Moto G77 Power
  • Moto G67
  • Moto G57
  • Moto G57 Power
  • Moto G47
  • Moto G37
  • Moto G37 Power

Також оновлення отримає флагман компанії Motorola Signature.

За словами компанії, Android 17 принесе помітні зміни у фірмову оболонку HelloUI: у системі з'явиться аналог Dynamic Island із функцією Live Updates, "розумніший" ШІ-асистент Qira та вдосконалена система тактильного відгуку.

Крім того, користувачі отримають можливість змінювати розмір плиток у панелі швидких налаштувань та налаштовувати екран блокування. Оновлений інтерфейс також включає панель гучності у стилі Pixel, тоновані іконки додатків та змінену сітку в меню додатків.

Раніше в мережі з’явився список смартфонів Xiaomi, Redmi та Poco, які точно отримають оновлення до Android 17.

Тим часом Apple відкрила доступ до публічної бета-версії iOS 27, завдяки чому користувачі iPhone 11 і новіших моделей можуть оцінити нову систему за місяць до фінального випуску.

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