Камеру iPhone 18 Pro було визнано другою найкращою в світі: хто на 1-му місці

Новому флагману Apple не вистачило трьох балів, щоб зрівнятися з лідером рейтингу.

Новий iPhone 18 Pro показав один із найкращих результатів у тестах камер DxOMark, але посісти перше місце йому не вдалося. Смартфон набрав 172 бали та посів друге місце в глобальному рейтингу, поступившись Huawei Pura 80 Ultra з результатом 175 балів, пише Notebookcheck.

Особливо добре iPhone 18 Pro проявив себе під час зйомки в умовах слабкого освітлення. DxOMark оцінив цей показник у 150 балів – це найкращий результат у рейтингу. Експерти відзначили високу деталізацію, точну експозицію та широкий динамічний діапазон.

На окрему увагу заслуговує нова змінна діафрагма основного модуля. Apple створила механізм із шести лазерно-вирізаних пелюсток, здатний перемикатися від f/1,48 до f/4,0. Це дозволяє збільшити глибину різкості, що особливо корисно під час зйомки групових портретів.

Відео дня

Заразом iPhone 18 Pro зміцнив свої позиції лідера мобільної відеозйомки. Як зазначають у DxOMark, стабілізація працює плавно й природно навіть під час руху, а запис із частотою 60 кадрів на секунду забезпечує більш плавну передачу руху.

Основним недоліком камери iPhone 18 Pro назвали телеоб'єктив, який під час зйомки на великих відстанях поступається конкуруючим флагманським моделям. Також експерти помітили окремі проблеми з передачею кольорів та балансом білого й відмінності в яскравості між попереднім переглядом фото та відео.

Нагадаємо, 9 вересня Apple провела велику презентацію своїх новинок. Головним анонсом став перший iPhone зі складаним екраном. Флагманські iPhone 18 Pro теж отримали чимало нововведень, а ось базову версію перенесли на 2027 рік.

Раніше стало відомо, що Apple прибрала документацію з комплекту поставки iPhone 18 Pro. Тепер смартфони продаватимуться лише разом із кабелем USB-C для зарядки.

Вас також можуть зацікавити такі новини: