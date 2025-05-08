Штучний інтелект може змусити iPhone піти шляхом колишнього "золотого гусака" Apple - iPod.

Один із топ-менеджерів Apple припустив, що iPhone може піти шляхом iPod у найближчі роки. А причина, як неважко здогадатися, у штучному інтелекті.

Як повідомляє The Verge, цікаві тези озвучив Едді К'ю, старший віце-президент Apple з інтернет-сервісів, під час судового слухання в США. Американська влада розслідує угоду, за якою Google платить Apple $20 мільярдів на рік, щоб залишатися головним пошуковиком в iPhone. Розмірковуючи, представник Apple припустив, що нові технології можуть призвести до відмови від традиційних гаджетів і пошукових систем.

"Ми не нафтова компанія, ми не робимо зубні пасти – це речі, які триватимуть вічно. Можливо, вам не знадобиться iPhone через 10 років, як би шалено це не звучало", – припустив К'ю відмову від смартфонів.

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К'ю припускає, що штучний інтелект може змусити iPhone піти шляхом колишнього "золотого гусака" Apple – iPod. "Ми самі вбили iPod за допомогою iРhone", - згадав К'ю.

iPhone, як і раніше, залишається головним джерелом доходу для Apple, і наразі компанія не знайшла гідну йому заміну. Спроба вийти на ринок електромобілів завершилася закриттям проекту, а її перша VR-гарнітура продається погано. Зараз Apple зосередилася на робототехніці і продовжує працювати над носимими пристроями, які зрештою можуть призвести до створення смарт-окулярів з доповненою реальністю. Ті ж, своєю чергою, можливо, стануть альтернативою iPhone.

Деякі компанії вже намагалися – але поки що безрезультатно – замінити смартфони на гаджети зі штучним інтелектом. Наприклад, Humane AI Pin ледве прожив рік і повністю закрився, а 95% власників Rabbit R1 перестали користуватися ШІ-девайсом. Схоже, Apple не вважає такі пристрої провальними апріорі, просто вони вийшли занадто рано і надто випередили свій час.

А тим часом Apple готується до презентації iPhone 17 у вересні. Інсайдери стверджують, що це буде найцікавіша серія за довгий час. Так, стандартні моделі нарешті перейдуть на 120-герцові дисплеї, оновиться "фронталка", а "прошки" вперше за шість років здивують новим дизайном.

А вже у 2026 році вийде iPhone Fold, перший складаний смартфон Apple. Як пише Марк Гурман з Bloomberg, Apple вдалося домогтися "майже невидимої" складки на місці складання дисплея навпіл.

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