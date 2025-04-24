Представлено Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro – головний 'вбивця' флагманів у 2025 році

Модель вийшла з топовим процесором Snapdragon 8s Gen і батарейкою на 7550 мАг.

Xiaomi представила один із найкращих смартфонів за останній час. Модель Redmi Turbo 4 Pro першою отримала новітній чипсет Snapdragon 8s Gen 4 і рекордний за мірками китайського виробника акумулятор.

За даними компанії, смартфон набирає 2,4 мільйона балів в AnTuTu і здатний видавати 120 к/c у мобільних іграх. Крім просунутого чипсета, Redmi Turbo 4 Pro отримав від 12 Гбайтів оперативної пам'яті й найбільшу серед телефонів Xiaomi розумну систему охолодження.

Смартфони Xiaomi традиційно не виділяються за рахунок акумулятора, але тут АКБ на 7550 мАг. Він не тільки підтримує дротову зарядку на 90 Вт, а й зворотну на 22,5 Вт. Смартфон можна використовувати як заміну повербанку для зарядки інших пристроїв.

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Характеристики дисплея: 6,83", OLED, 1,5K, 120 ГЦ, пікова яскравість до 3200 ніт. Сканер відбитків пальців – оптичний. Рама зроблена з авіаційного алюмінієвого сплаву. Заявлено захист IP66/68/69. Основна камера на 50 Мп з OIS і невелика для такого акумулятора товщина в 7,98 мм.

Зовні новинка схожа на базовий Redmi Turbo 4. Овальний блок камер із двома камерами в стилі iPhone 16 склали, однак спалах став більш витягнутим. "Це, мабуть, найкрасивіший смартфон Redmi на сьогодні", – кажуть у Xiaomi.

У Китаї Redmi Turbo 4 Pro віддають від 1 999 юанів або 11 500 грн за поточним курсом. На глобальний ринок пристрій вийде під назвою Poco F7.

Раніше цього місяця Xiaomi вже встигла випустити ультрабюджетний телефон із найбільшим у сегменті екраном. Новинка має 6,88-дюймовий дисплей, батарею 5200 мАг, а отримувати оновлення вона буде чотири роки.

Також в асортименті Xiaomi з'явився один із найдешевших смарт-годинників на ринку. Девайс отримав екран, як у Apple Watch, автономність у 14 днів і датчики моніторингу здоров'я.

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