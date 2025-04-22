Xiaomi випустила найдешевший смарт-годинник 2025 року: що він вміє

Пристрій отримав екран, як у Apple Watch, автономність у 14 днів і датчики моніторингу здоров'я.

Компанія Xiaomi представила новий "розумний" годинник Redmi Watch Move. Пристрій виділяється для свого цінового сегмента наявністю яскравого AMOLED-екрана і тривалим часом автономної роботи, повідомляє GSMArena.

Дизайн цілком типовий – прямокутний корпус з округлими краями, 1,85-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 390х450 пікселів і яскравістю 600 ніт. Виробник заявляє про "найплавнішу панель" у цьому ціновому діапазоні.

Акумулятора годинника місткістю 300 мАг вистачає до двох тижнів при звичайному використанні. Увімкнення функції "Завжди ввімкнений дисплей" скоротить термін служби батареї до п'яти днів. 10 хвилин підзарядки девайса вистачить до 2 днів їхньої роботи.

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Розумний годинник працює під управлінням HyperOS. Він вміє рахувати кроки і кількість витрачених калорій, моніторить якість сну, рівень кисню в крові, стресу і частоту серцевих скорочень з точністю до 97%. Гаджет підтримує понад 140 режимів тренувань, також реалізована функція дзвінків через Bluetooth.

Новинка вже продається в Індії за ціною 1999 рупій, $23 (~900 грн) і скоро приїде на міжнародний ринок.

Раніше цього місяця Xiaomi вже встигла випустити ультрабюджетний телефон з найбільшим у сегменті екраном. У новинки 6,88-дюймовий дисплей, батарея 5200 мАг, а отримувати оновлення вона буде чотири роки.

А наприкінці місяця вийде Redmi Turbo 4 Pro. Це буде перший смартфон компанії з акумулятором місткістю 7550 мАг.

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