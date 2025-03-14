З них одразу шість моделей від Apple. До першої десятки не увійшов жоден смартфон від Samsung і Xiaomi.

Експерти DxOMark безперервно ведуть рейтинг найкращих камерофонів. Компанія тестує як основні фотомодулі смартфонів, так і можливості пристроїв в плані селфі. І лідерами в цій категорії є топові флагмани Apple.

Станом на березень 2025 року перше місце за iPhone 16 Pro Max. Його 12-Мп камера дає точну експозицію, надійне автофокусування з великою глибиною різкості, високий рівень деталізації та широкий динамічний діапазон – слабке місце більшості Android-фонів.

На 2-й позиції розмістився Honor Magic 6 Pro. Це єдиний Андроїд-смартфон, який за балами не поступається конкуренту з Купертіно і, вважай, ділить із ним першу сходинку. Плюси ті самі, що й iPhone 16 Pro Max, але трохи розчарували втрата дрібних деталей за слабкого освітлення і шуми.

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Слідом за ними з невеликим відривом йдуть iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max. А замикає п'ятірку лідерів Google Pixel 9 Pro XL. Його фронталка 42 Мп дає приємні кольори і точні відтінки шкіри, точно фокусується на обличчі, має гарну експозицію і деталізацію.

Далі рейтинг смартфонів виглядає наступним чином:

Apple iPhone 14 Pro Max;

Apple iPhone 14 Pro;

Google Pixel 8 Pro;

Huawei Mate 50 Pro;

Apple iPhone 14 Plus;

Як видно, лінійка Samsung Galaxy S24/25 у рейтингу відсутня, а Galaxy Ultra 2023 року розташовується на 16-му місці. Апарати Xiaomi, OPPO, vivo і OnePlus відсутні в принципі.

Раніше фахівці обрали найкращі Android-смартфони в межах від 8000 до 20 000 тисяч гривень. До рейтингу потрапили моделі від Samsung, Google, OnePlus, Nothing і Moto.

Свіже дослідження показало, що люди по всьому світу стали частіше купувати преміальні смартфони. Моделі дорожче 600 доларів здатні охопити більше клієнтів завдяки кращим процесорам, камерам, дисплеям і функціям ШІ. І, як правило, це Айфони.

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