Найтоповіший смартфон Xiaomi поступився дешевшим аналогам за якістю фото

Однак це все одно топовий камерофон, нехай і до найкращих місць далеченько.

У Xiaomi наполягають, що їхній новий флагман "перевершує" iPhone 16 Pro Max за якістю фотографій. Однак свіжий звіт спеціалістів DxOMark свідчить про протилежне: у різних областях спостерігаються серйозні недоліки.

За сукупністю результатів Xiaomi 15 Ultra посів 13 місце глобального рейтингу камерофонів, поступившись тому ж iPhone 16 Pro Max, Google Pixel 9 Pro і флагманам Huawei. Сусіди по рейтингу – iPhone 15 Pro Max, Google 8 Pro і Oppo Find X6 Pro.

Фахівці DxOMark акцентували увагу на деталізації фотографій, широкому динамічному діапазоні і точності передачі кольору, особливо при яскравому освітленні. При цьому підкреслюється, що новинка Xiaomi отримала рекордний бал за відпрацювання текстур поверхонь на фото і телекамеру.

Відео дня

З недоліків виділили теплі колірні відтінки "там, де їх не повинно бути", проблеми з контрастністю в сценах із сильним контровим світлом, артефакти, включно з ореолами і відблисками, а також менш ефективну стабілізацію відео, ніж у деяких конкурентів.

Загалом це в будь-якому разі один із найкращих камерофонів на ринку, нехай і до найкращих місць далеко. Інший момент, що європейська версія Xiaomi 15 Ultra коштує 1500 євро, тобто апарат дорожчий за флагмани Apple і Google, з якими він конкурує. Також виробник пропонує можливість докупити до нього за 100 євро спеціальний набір зі змінними фільтрами на камеру і ручкою як у фотоапарата.

До речі, Samsung Galaxy S25 Ultra теж не вразив експертів, опинившись на 24-й сходинці рейтингу DxOMark. Стверджується, що він знімає навіть гірше, ніж базові Google Pixel 8 і iPhone 16. А ось у рейтингу екранів DxOMark камерофон Samsung посів перше місце.

Свіже дослідження показало, що люди по всьому світу стали частіше купувати дорогі смартфони. Моделі дорожче 600 доларів здатні охопити більше клієнтів завдяки кращим процесорам, камерам, дисплеями і функціями ШІ. І, як правило, це Айфони.

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