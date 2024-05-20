Інші користувачі скаржаться на "зернистість" матриці.

На Reddit та інших тематичних форумах з'являються повідомлення від перших користувачів нових iPad Pro з OLED-дисплеями, які залишилися незадоволені своєю покупкою. Вся річ у тому, що дисплей віддає жовтизною.

Цей дефект добре проявляється при прямому порівнянні з іншими планшетами або навіть з iPhone. Судячи з коментарів на форумах, жовтизна OLED-дисплеїв поширюється на 13-дюймові версії планшета.

У спробі розв'язувати проблему користувачі пробували робити скидання налаштувань, але жовтизна нікуди не поділася. Поки незрозуміло, чи має проблема масовий характер, але деяким покупцям без проблем вдалося здати планшет у магазин і отримати новий.

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Експерти вважають, що проблема, вочевидь, пов'язана з калібруванням дисплеїв, оскільки єдиним постачальником тандемних OLED-панелей для 13-дюймових iPad Pro M4 виступає LG Display. Тому жовтизну через різні методи виробництва вони виключають.

При цьому, жовтизна екрана – це не єдина проблема iPad Pro OLED, яку помітили користувачі. З'являються скарги і на "зернистість" екрана – такий ефект помітний за слабкого освітлення та зі встановленим низьким або середнім рівнем яскравості дисплея. Можливо, Apple вдасться розв'язати обидві проблеми в одному з наступних оновлень iPadOS.

Нагадаємо, на презентації 7 травня Apple представила одразу два планшети. iPad Air тепер доступний у двох розмірах – 11 і 13 дюймів: обидва на чипсеті M2 і з IPS-матрицею. Тоді як iPad Pro отримав OLED-дисплей, новий чип M4 і супертонкий корпус.

У тестах продуктивності іPad Pro M4 виявився потужнішим за MacBook Air на M3 і на одному рівні з топовим MacBook Pro M3 Pro. А якщо порівнювати його з iPad Pro 2022, в якому встановлений чипсет M2, то приріст становить понад 40%.

Далі в Apple за планом конференція WWDC 2024, яка відбудеться 10 червня. На ній покажуть iOS 18 та інші "яблучні" ОС. Очікується, що iOS 18 принесе найбільше оновлення в історії iPhone. Якщо пощастить, на презентації покажуть і якісь залізні новинки.

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