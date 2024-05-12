Приріст продуктивності порівняно з минулим поколінням iPad Pro з чипом M2 ще більш помітний.

Новенький iPad Pro пройшов перші тести продуктивності. Планшет виявився набагато потужнішим за попередника на M2 і чудово себе показує проти MacBook Pro M3 Pro.

В одноядерному тесті Geekbench версія iPad Pro (2024) з 10-ядерним Apple M4 набирає 3782 бали, а в багатоядерному - 14 521 бал. Для порівняння, випущений у березні MacBook Air на M3 показує близько 3100 і 12 000 очок відповідно, Таким чином, новий iPad Pro майже на 20% перевершує актуальний Air, пише 9To5Mac.

Якщо порівнювати результати з iPad Pro 2022 року, в якому встановлений чіп M2, то приріст продуктивності становить 42%. Що, як зазначають фахівці, відповідає обіцянкам Apple.

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Показники iPad Pro M4 можна порівняти з дорожчим MacBook Pro M3 Pro. В одноядерному тесті пристрій на M4 швидший, ніж M3 Pro, тоді як у багатоядерному результати приблизно однакові. M3 Pro видає ~3000 балів в одноядерному тесті та ~15500 у багатоядерному.

Варто зазначити, що в Geekbench тестували iPad Pro з 10-ядерним чипсетом M4, який встановлюється в моделі з 1 і 2 ТБ пам'яті. Конфігурації з 256 ГБ і 512 ГБ оснащуються 9-ядерним M4. Тобто в багатоядерному тесті він набиратиме приблизно на 15% менше балів.

Нагадаємо, на івенті 7 травня Apple представила два планшети. iPad Air тепер доступний у двох розмірах – 11 і 13 дюймів: обидва на чипсеті M2 і з IPS-матрицею. iPad Pro же отримав OLED-дисплей, новий чип M4 і супертонкий корпус.

Далі на черзі – конференція WWDC 2024, яка стартує 10 червня. На ній покажуть iOS 18 та інші "яблучні" ОС. Очікується, що iOS 18 принесе найбільше оновлення в історії iPhone. Якщо пощастить, на презентації покажуть і якісь залізні новинки.

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