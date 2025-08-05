Об'єктом насмішок став голосовий асистент Siri, ШІ-версія якого, незважаючи на обіцянки, досі не вийшла.

Google випустила відео запрошення на презентацію флагманської лінійки Pixel 10, в якому висміяла затяжне оновлення розумної Siri в Apple і закликала власників iPhone не чекати на нього, а просто змінити смартфон.

"Якщо ви купили новий телефон в очікуванні функції, яка має скоро вийти... Але вона "має скоро вийти" вже протягом року... Ви можете змінити визначення слова "скоро". Або просто змінити свій телефон", – йдеться у відео.

Як зазначають у The Verge, це пряме відсилання до iPhone 16, який мав вийти з "розумною" Siri рівня ChatGPT, але її досі немає. На WWDC 2025 представники Apple заявили, що компанії потрібно більше часу на доопрацювання Siri, і вона вийде колись у 2026 році.

Відео дня

Головною зміною в розумнішій LLM Siri стане можливість розуміти особистий контекст і виконувати завдання на основі інформації, що відображається на екрані iPhone.

Після "фальшивої" презентації Siri компанія зареклася анонсувати нові функції завчасно, а також видалила з офіційних платформ частину рекламних матеріалів, пов'язаних із цим оновленням.

А тим часом презентація Google Pixel 10 відбудеться вже 20 серпня – на два місяці раніше типових жовтневих презентацій. На нас знову чекають чотири моделі: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL і складаний Pixel 10 Pro Fold.

З чуток, Google планує зробити складну модель дешевшою, а всі моделі отримають аналог MagSafe з iPhone. На старті продажів очікують на три аксесуари: зарядна станція, тримач із кільцем і станція з вертикальною підставкою.

УНІАН розповідав, що іспанська поліція приділяє особливу увагу власникам Google Pixel. За їхніми спостереженнями, цими телефонами особливо часто користуються наркоторговці та члени банд.

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