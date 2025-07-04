За їхніми спостереженнями, цими смартфонами особливо часто користуються наркоторговці та члени банд.

Смартфони Google Pixel, мабуть, є пристроями, які обирають злочинці, наркоторговці та члени банд. Принаймні в цьому переконана іспанська поліція.

Утім, самі телефони Google тут ні до чого, пише Android Authority. Вся справа у відкритій природі її ОС Android, яка дає змогу використовувати альтернативні операційні системи.

Зокрема, каталонські наркоторговці встановлюють на свої "Пікселі" GrapheneOS – це надзахищена ОС, що очищена від Google і будь-якого можливого стеження. Злочинці також використовують інструменти безпеки самої Google: за допомогою функції Find My Device вони можуть віддалено блокувати смартфони й стирати з них дані.

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"Щоразу, коли ми бачимо людину з Google Pixel у руках, ми підозрюємо, що вона причетна до торгівлі забороненими речовинами", – заявив один зі співробітників іспанської поліції.

Подібні пристрої поліцейські намагаються заразити шкідливим ПЗ, щоб отримати доступ до інформації, що зберігається на них.

Презентація лінійки Pixel 10 очікується 20 серпня – на два місяці раніше звичних жовтневих презентацій. На нас знову чекають чотири моделі: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL і складаний Pixel 10 Pro Fold.

З чуток, цього року Google планує зробити складну модель дешевшою, а всі смартфони отримають аналог MagSafe з iPhone. На старті продажів очікується три аксесуари: зарядна станція, тримач з кільцем і станція з вертикальною підставкою.

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