До рейтингу потрапили моделі від Samsung, Google, Apple, OnePlus, Motorola і Nothing.

Портал Tom's Guide представив свіжий рейтинг найкращих недорогих телефонів, які рекомендовані для покупки на початку 2025 року. "Найдорожчий" телефон у добірці обійдеться в $500, а найдешевший – у районі $130.

На думку авторитетних оглядачів, це 10 смартфонів, у яких є все, що треба середньостатистичному користувачеві.

Найкращий за сукупністю якостей – Google Pixel 8a. Оновлена модель бюджетної серії з яскравим 120-герцовим дисплеєм, високою автономністю, однією з найкращих камер у своєму класі та цілим набором ШІ-функцій. Якщо цього недостатньо, він пропонує рекордну підтримку оновленнями до 7 років.

– Google Pixel 8a. Оновлена модель бюджетної серії з яскравим 120-герцовим дисплеєм, високою автономністю, однією з найкращих камер у своєму класі та цілим набором ШІ-функцій. Якщо цього недостатньо, він пропонує рекордну підтримку оновленнями до 7 років. Найбільш автономний – OnePlus 12R. Він працює від акумулятора 18 годин – це довше, ніж будь-який інший смартфон у списку. А ще він дуже швидкий (усередині топовий процесор 2022 року Snapdragon 8 Gen 2). Але камери не такі хороші, тому, якщо вам потрібен недорогий камерофон, дивіться вище.

– OnePlus 12R. Він працює від акумулятора 18 годин – це довше, ніж будь-який інший смартфон у списку. А ще він дуже швидкий (усередині топовий процесор 2022 року Snapdragon 8 Gen 2). Але камери не такі хороші, тому, якщо вам потрібен недорогий камерофон, дивіться вище. Найкращий дизайн – Nothing Phone (2a) . Новий апарат вийшов зі знайомою напівпрозорою задньою панеллю і підсвічуванням, які є в Nothing Phone 2, але коштує майже вдвічі дешевше. При цьому з автономністю в нього теж усе добре, чого, втім, не скажеш про якість фото.

– Nothing Phone (2a) Новий апарат вийшов зі знайомою напівпрозорою задньою панеллю і підсвічуванням, які є в Nothing Phone 2, але коштує майже вдвічі дешевше. При цьому з автономністю в нього теж усе добре, чого, втім, не скажеш про якість фото. Дешевий варіант для любителів познімати – Pixel 6a. Надійне комбо камер на 8 і 12.2+12 мегапікселів укупі з алгоритмами Google "витягають" картинку з будь-якої ситуації та цілком конкурують навіть із дорожчими моделями.

Найкращий дешевий Айфон – iPhone SE 2022. Якщо ігнорувати дизайн 2017 року, 60-герцовий дисплей і відсутність нічного режиму камери, це все одно чудовий телефон за доступною ціною з субфлагманською начинкою.

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Незвичайний смартфон-конструктор – CMF Phone 1. Задню пластикову кришку смартфона можна міняти, для цього в комплекті є спеціальна викрутка і підтримка аксесуарів на кшталт підставок. Продуктивністю пристрій не блищить, зате коштує від 199 доларів.

– CMF Phone 1. Задню пластикову кришку смартфона можна міняти, для цього в комплекті є спеціальна викрутка і підтримка аксесуарів на кшталт підставок. Продуктивністю пристрій не блищить, зате коштує від 199 доларів. Найкращий до 200 доларів – Moto G 5G (2024). Коштує бюджетно, при цьому є хороша автономність і задник з еко-шкіри, який змушує пристрій виглядати преміальніше.

– Moto G 5G (2024). Коштує бюджетно, при цьому є хороша автономність і задник з еко-шкіри, який змушує пристрій виглядати преміальніше. Найкращий до 300 доларів – OnePlus Nord N30. Ви отримуєте великий екран 120 Гц, 12,5 години автономної роботи і швидку зарядку з 0 до 100% за годину. Але камери тут посередні.

– OnePlus Nord N30. Ви отримуєте великий екран 120 Гц, 12,5 години автономної роботи і швидку зарядку з 0 до 100% за годину. Але камери тут посередні. Найкращий до 350 доларів – Samsung Galaxy A55. Сучасний дизайн, яскравий OLED-екран із частотою 120 Гц, крута оптика і непоганий час автономної роботи можуть зацікавити потенційного покупця.

Смартфон зі стилусом – Moto G Stylus 5G (2024). Таку фішку сьогодні можна знайти тільки у флагманських Samsung Galaxy Ultra.

Якщо ви в пошуках смартфона, який не застаріє і через п'ять років, експерти AnTuTu публікували рейтинг найпотужніших і найшвидших Android-пристроїв. На перше місце вирвався ігровий флагман з Китаю, який дебютував кілька тижнів тому.

Якщо ви з тих людей, для яких автономність смартфона більш важливий параметр, ніж процесор або камера, УНІАН ділився топом смартфонів з найбільш живучою батареєю. І лідером за цим показником є маловідомий Андроїд-девайс.

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