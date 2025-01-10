З року в рік Asus робить важливий апгрейд: випускає смартфон з більшою автономністю, ніж його попередник.

Якщо ви з тих людей, для яких автономність смартфона є більш важливим параметром, ніж процесор або камера, то фахівці авторитетного медіа Tom's Guide оновили топ телефонів із найжиттєздатнішою батареєю на початок 2025 року.

Лідером за цим показником є маловідомий Asus ROG Phone 9 Pro, який під час безперервної роботи показує середній результат у 20 годин і 34 хвилини. Ба більше, повна зарядка займає 50 хвилин. Зарядний пристрій на 65 Вт йде в комплекті.

Акумулятор Asus ROG Phone 9 Pro порівняно з Phone 8 Pro додав у ємності всього 5,4% (з 5500 до 5800 мАг). Але під час порівняння моделей у Tom's Guide виявили, що тривалість роботи новинки виявилася майже на дві години вищою. Це, зокрема, заслуга нового енергоефективного чипсета Snapdragon 8 Elite.

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Та ж ситуація спостерігалася і з OnePlus 13, який опинився на другому місці. Його батарея "підросла" до 6000 мАг (на 11%), але в тих самих тестах нова модель пропрацювала на 2.5 години довше за попередника. П'ятірку найживучіших смартфонів замикають OnePlus 12R і iPhone 16 Pro Max.

Як видно, серед смартфонів із найвищим рівнем автономності є як дорогі флагмани, так і доступні Android-пристрої, наприклад, CMF Phone 1 за 199 доларів. Однак всіх їх об'єднує те, що вони здатні витримати не менше 14+ годин безперервного активного користування.

Раніше фахівці AnTuTu ділилися рейтингами найкращих смартфонів початку 2025 року за співвідношенням ціни та продуктивності. У бюджетній категорії лідером виявився Redmi 14R, а рейтинг флагманів очолює фотофлагман Oppo.

Свіже опитування показало, які Android-смартфони найбільше влаштовують користувачів й можуть називатися народними. У десятці лідерів, крім інших, можна побачити складні моделі та торішні флагмани.

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