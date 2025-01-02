Смартфони на основі Snapdragon 8 Elite і Dimensity 9400 продовжують боротися за лідируючі позиції в рейтингу продуктивності Antutu.

AnTuTu, популярний сервіс для тестування продуктивності мобільних пристроїв, опублікував перший у 2025 році рейтинг найпотужніших смартфонів. У списку є тільки моделі, що працюють на OC Android.

На перше місце потрапив ігровий флагман Nubia Red Magic 10 Pro+, який набрав понад 2,92 млн балів, тим самим обігнавши всі флагмани, випущені за останній рік. Апарат оснащений найпотужнішим процесором Snapdragon 8 Elite.

На другій позиції з невеликим відривом знаходиться OnePlus Ace 5 Pro, який також працює на базі Snapdragon 8 Elite. На 3-му і 4-му місцях розташувалися флагманські смартфони OPPO Find X8 Pro і Vivo X200 Pro, оснащені найпотужнішим чіпом від MediaTek – Dimensity 9400.

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У списку також можна побачити iQOO 13, OnePlus 13 (обидва працюють на Snapdragon 8 Elite), iQOO Neo 10 Pro, Oppo Find X8, Vivo X200 і Vivo X200 Pro Mini (всі на Dimensity 9400). Цікаво, що в першій десятці рейтингу Antutu немає жодного смартфона Xiaomi.

Щодо пристроїв середнього рівня, у топ-10 лідирує OnePlus Ace 3V з чипом Snapdragon 7+ Gen 3, а на другому місці перебуває Realme GT Neo 6 SE з аналогічним "залізом" на борту. Замикає топ-3 Redmi K70E – субфлагман із Dimensity 8300 Ultra.

У січні рейтинг середньобюджетників майже напевно оновиться, оскільки в продаж надійде Redmi Turbo 4. Він набирає в AnTuTu понад 1,7 млн балів. Усе завдяки майже флагманському чипу Dimensity 8400-Ultra.

Навесні 2025 року в продаж надійде новий iPhone SE, ось тільки називатися він буде iPhone 16E. Цей бюджетник отримає спрощену версію чипа A18 і 8 ГБ ОЗП – таким чином, він зможе працювати з нейромережами Apple.

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