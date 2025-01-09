Новинка оснащена все ще топовим Snapdragon 8 Gen 3, 50-мегапіксельною телефотокамерою і 80-ватною зарядкою.

Компанія OnePlus представила поки що головну новинку 2025 року – субфлагманський смартфон OnePlus 13R. Це спрощена версія флагманського OnePlus 13, призначена для продажу на глобальному ринку.

За продуктивність у ньому відповідає ексфлагманський чип Snapdragon 8 Gen 3, тому його не можна назвати флагманом нової хвилі, але для своєї ціни пристрій пропонує багато всього цікавого, пише Tom's Guide.

Характеристики OnePlus 13R:

Дисплей: 6,78", 1264×2780, LTPO AMOLED, 120 Гц. Максимальна яскравість передньої панелі становить 4500 ніт, дисплей прикритий захисним склом Gorilla Glass 7i.

Процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 з великою системою охолодження.

Пам'ять: 12 Гбайт ОЗП і 256 Гбайт вбудованої пам'яті.

Фотоможливості: основна камера з двома 50-Мп сенсорами (IMX906 у складі основного об'єктива, другий - телеоб'єктива) і одним 8-Мп (у модулі з надширококутним об'єктивом). Спереду розташована 16-мегапіксельна фронтальна камера.

Батарея: 6000 мАг зі швидкою дротовою зарядкою 80 Вт. До 100% телефон заряджається за 40 хвилин.

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Телефон отримав оболонку OxygenOS 15 на базі Android 15 з шістьма роками оновлень. Тобто в перспективі він отримає Android 21. Ще тут є Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, стереодинаміки, захист IP65, NFC, підекранний оптичний сканер відбитків пальців.

OnePlus 13R представлений тільки в одній конфігурації 12+256 ГБ. Ціна – 599 доларів (~25 000 грн). Це на $300 менше, ніж OnePlus 13, який разом з OnePlus 13R дебютував на глобальному ринку.

Раніше цього місяця конкурент OnePlus, Xiaomi, випустила середньобюджетний Redmi Turbo 4, який за характеристиками перевершує конкурентів. За продуктивність у ньому відповідає новенький MediaTek Dimensity 8400-Ultra, який за потужністю майже не поступається Snapdragon 8 Gen 3.

Свіже опитування показало, які Android-смартфони найбільше влаштовують користувачів і можуть називатися народними. У десятці лідерів, зокрема, можна побачити складні моделі і торішні флагмани.

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