Також девайс отримав великий акумулятор місткістю 6500 мАг і цілих 16/512 ГБ швидкої пам'яті. Але камерою довелося пожертвувати.

Realme представила смартфон GT 7 Pro Racing Edition, який став найдоступнішим пристроєм на базі флагманського процесора Snapdragon 8 Elite. Його вартість у Китаї становить 3099 юанів, або 420 доларів, пише GSMArena.

Realme GT Neo 7 Pro RE являє собою спрощену версію флагманської моделі GT Neo 7 Pro. Зокрема, виробник урізав можливості камер: від телеоб'єктива відмовилися, залишивши головний модуль з сенсором Sony IMX896 на 50 Мп і ультраширык OmniVision OV08D10 на 8 Мп. А фронталка змінила датчик Sony IMX480 на Samsung ISOCELL S5K3P9.

Також встановили простіший OLED-екран – замість Samsung використовується панель BOE. Розмір у неї 6,78 дюйма при роздільній здатності 2780×1264 пікселів і частоті оновлення 120 Гц. Ультразвуковий сканер відбитків пальців замінили на оптичний – ще одне спрощення. При цьому пікова залишилася 6000 ніт.

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Інші характеристики не змінилися: чипсет Snapdragon 8 Elite з графікою Adreno 830, швидка ОЗП LPDDR5X у парі з UFS 4.1, захист за стандартом IP68 + IP69 і акумулятор 6500 мАг із зарядкою 120 Вт (від 0 до 100% за 25 хвилин).

У 420 доларів оцінили молодшу версію смартфона з 12/256 ГБ пам'яті. Топова версія на 16/512 ГБ обійдеться в $545. Чи з'явиться новинка за межами Китаю, не уточнюється.

Realme GT7 Pro Racing Edition конкуруватиме з OnePlus Ace 5 Pro і Redmi K80 Pro, які теж комплектуються топовим чипом Snapdragon 8 Elite, але коштують дорожче.

Раніше фахівці визначили смартфон із найкращим екраном у 2025 році. Обирали між Galaxy S25 Ultrа, iPhone 16 Pro, Pixel 9 Pro, OnePlus 13 та іншими топовими флагманами.

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