Найкращий екран на ринку смартфонів пропонує Samsung. Їхній новітній флагман обійшов останній iPhone і всіх Android-конкурентів.

Наприкінці січня Samsung представила свої нові флагманські смартфони Galaxy S25. Крім ШІ-фішок і оновленого дизайну, новинкам є чим похвалитися і в інших сферах: за результатами тестів експертів DxOMark екран S25 Ultra отримав найвищу оцінку і посів першу сходинку рейтингу.

Galaxy S25 Ultra набрав 160 балів, випередивши всіх конкурентів, включно з iPhone 16, Pixel 9 і OnePlus 13. Попередник в особі Galaxy S24 Ultra свого часу був оцінений на 155 балів.

Фахівці DxOMark високо оцінили в Galaxy S25 Ultra точність передачі кольору і якісну роботу підсвічування, якість відображення відео, чудову читабельність на сонці завдяки високій піковій яскравості та низькому рівню відбиття, а також плавне сенсорне управління.

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Є й кілька мінусів, але, враховуючи місце в рейтингу, вони незначні. Це підвищена чутливість до випадкових дотиків і регулювання рівня яскравості екрана, яке не ідеально адаптується в умовах низької освітленості.

До топ-10 смартфонів із найкращими екранами також потрапили пристрої лінійки Google Pixel 9 Pro, Honor Magic 6 Pro, базові Galaxy S25 / S25+, Galaxy S24 Ultra і Pixel 8 Pro. Що стосується смартфонів Аpple, то вони взагалі пролетіли повз топ-20: iPhone 16 Pro Max і iPhone 16 Pro розташувалися на 22-му і 23-му рядках із результатом 150 балів.

Повертаючись до чемпіона: Galaxy S25 Ultra оснащений 6,9-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю WQHD+ і частотою оновлення 120 Гц.

Порівняно з торішньою моделлю, Samsung не просто збільшила дисплей свого головного флагмана з 6,8 до 6,9'', а й використала більш сучасну матрицю. Таким чином повноекранна яскравість зросла відразу на 36%. Ще у нього є підтримка стилуса S Pen.

Раніше під час тестів з'ясувалося, що Samsung Galaxy S25 Ultra вмикається швидше за iPhone 16 Pro Max і випереджає конкурента у завантаженні застосунків та в іграх.

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