Вимоги ЄС завадили Apple випустити революційний iPhone: яким він міг би бути

Компанія не наважилася випускати пристрій без USB-C через можливі розбіжності з регуляторами Євросоюзу.

Останні кілька років у мережі періодично з'являлися чутки про те, що нове покоління iPhone може остаточно позбутися будь-яких портів і фізичних кнопок. І вже цього року такий апарат міг би вийти, повідомляє Bloomberg з посиланням на інсайдера Марка Гурмана.

За його даними, ультратонкий смартфон, який фігурує у витоках під назвою iPhone 17 Air, від самого початку був більш амбітним проєктом. Так, компанія хотіла відмовитися від роз'єму USB-C, зробивши девайс першим у світі з повністю бездротовою зарядкою.

Неясно, наскільки далеко зайшли розробки Apple в цьому напрямку, але в результаті компанія вирішила відмовитися від цієї затії через можливі розбіжності з регуляторами Євросоюзу. У грудні 2024 року в ЄС набуло чинності правило про єдиний роз'єм USB-C для зарядки, через що Apple була змушена завчасно зняти з продажу популярні моделі iPhone.

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Утім, Apple поки що не відмовляється від ідеї повністю – усе залежатиме від успіху iPhone 17 Air. Він, як очікується, стане найтоншим смартфоном в історії компанії і поступатиметься за товщиною іншим моделям iPhone 17 приблизно на 2 мм.

На рендерах видно, наскільки компактною може виявитися новинка.

Очікується, що iPhone 17 Air вийде з 6,6-дюймовим дисплеєм, власним модемом Apple, чипсетом A19 з 8 ГБ ОЗП і однією камерою на 48 Мп. Тонкий дизайн вимагатиме компромісів: не буде слота для SIM-карток, нижнього динаміка та надширококутної камери. Коштувати пристрій має близько 900 доларів.

Основним суперником iPhone 17 Air має стати Galaxy S25 Edge, який, як очікується, дебютує вже в травні. Смартфон буде товщим і дорожчим, ніж Айфон, але Samsung, на відміну від Apple, не планує йти на компроміси в плані заліза.

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