Бренд Anker, відомий своїми аксесуарами, випустив нові повністю бездротові навушники Soundcore Sleep A10, які, окрім усього іншого, вміють моніторити якість і тривалість сну своїх власників.
Як запевняє виробник, слухати музику та аудіокниги в них теж можна, але якість буде гірше, ніж у звичайних навушників.
Самі навушники забезпечують шумозаглушення до 35 дБ за допомогою адаптивного алгоритму маскування та автоматичного регулювання гучності білого шуму. Також їх забезпечили спеціальною конструкцією, яка дозволяє з комфортом провести в навушниках всю ніч, навіть якщо користувач спить на боці.
За допомогою фірмового застосунку навушники будуть збиратися дані про сон власника. Там же можна поставити будильник і вибрати одну з декількох заспокійливих мелодій, щоб швидше заснути. Динамічні драйвери навушників, за словами виробника, адаптовані для відтворення низькочастотних звуків.
Новинка пропонує автономність до 10 годин, з кейсом – до 40 годин. У комплекті лежать змінні насадки, а ціна навушників – 179,99 долара (~6600 грн).
Цікаві новинки ринку навушників
- Раніше компанія JBL представила на ринку бездротових навушників нову модель Tour Pro 2, "родзинкою" яких став зарядний кейс з вбудованим дисплеєм. На ньому можна управляти музикою і настройками, стежити за рівнем заряду і навіть читати повідомлення, не дістаючи смартфон.
- Також ми розповідали про навушники від Adidas, які не треба заряджати. Все завдяки технології Powerfoyle, яка генерує енергію від штучного освітлення. Простіше кажучи, навушники не заряджаються тільки в повній темряві.
- Своєю чергою Meizu порадувала фанатів незвичайними бездротовими навушниками в стилі кібер-панк. Та й вартість у них невисока.