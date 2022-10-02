Слухати музику та аудіокниги в них теж можна, але якість буде гірше, ніж у звичайних навушників.

Бренд Anker, відомий своїми аксесуарами, випустив нові повністю бездротові навушники Soundcore Sleep A10, які, окрім усього іншого, вміють моніторити якість і тривалість сну своїх власників.

Як запевняє виробник, слухати музику та аудіокниги в них теж можна, але якість буде гірше, ніж у звичайних навушників.

Самі навушники забезпечують шумозаглушення до 35 дБ за допомогою адаптивного алгоритму маскування та автоматичного регулювання гучності білого шуму. Також їх забезпечили спеціальною конструкцією, яка дозволяє з комфортом провести в навушниках всю ніч, навіть якщо користувач спить на боці.

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За допомогою фірмового застосунку навушники будуть збиратися дані про сон власника. Там же можна поставити будильник і вибрати одну з декількох заспокійливих мелодій, щоб швидше заснути. Динамічні драйвери навушників, за словами виробника, адаптовані для відтворення низькочастотних звуків.

Новинка пропонує автономність до 10 годин, з кейсом – до 40 годин. У комплекті лежать змінні насадки, а ціна навушників – 179,99 долара (~6600 грн).

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