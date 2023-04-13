Її можуть випробувати власники підтримуваних пристроїв Google Pixel.

Щоб оцінити нововведення Android 14, більше не обов'язково бути розробником – Google випустила першу загальнодоступну бета-версію своєї нової "андроїдної" системи. Вона містить ряд корисних фіч, які розширюють можливості взаємодії користувача з мобільною платформою.

Одним з нововведень стала більш помітна стрілка жесту "Назад" в стоковому інтерфейсі ОС, яка стилістично доповнює загальну тему або шпалери на екрані пристрою. Змінилося і меню "Поділитися": тепер розробники додатків можуть додавати в нього додаткові дії для своїх продуктів.

Інше нововведення полягає в можливості додатків обмежувати доступ служб спеціальних можливостей до конфіденційних даних, що запобігає витоку інформації і знижує ймовірність виконання помилкових дій. Крім того, в Android 14 змінилися іконки, візуальні ефекти, з'явилися нові шпалери і звуки, а енергоефективність ОС була покращена.

Відео дня

В цілому, поки нововведень не так багато. Основні зміни Google припасла для публічного релізу Android 14, який відбудеться восени. У ній, як очікується, з'явиться супутниковий зв'язок і функція повідомлення LED-спалахом – як на iPhone. Також додадуть можливість видаляти встановлені виробниками додатки.

Випробувати бету Android 14 прямо зараз можуть власники смартфонів Pixel 4a (5G) і новіше. Для цього необхідно зареєструватися у програмі бета-тестування.

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