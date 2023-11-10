Якщо цього не зробити, компанія видалить ваш профіль без можливості відновлення – а з ним і дані у всіх сервісах.

Корпорація Google почала повідомляти користувачам про те, що незабаром може видалити їх облікові записи. Разом з акаунтом будуть видалені дані у всіх сервісах, включачи "Google Диск", YouTube і "Google Фото".

Велика "чистка" розпочнеться з 1 грудня 2023 року. Під ніж потраплять старі облікові записи, в яких не було ніякої активності два роки і більше.

Проблема в тому, що Google надсилає електронні листи на поштову скриньку Gmail. Якщо користувач дійсно не користується своєю старою обліковим записом, то він його і не побачить – тільки якщо до цього не налаштував переадресацію на активний ящик.

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Що зробити, щоб Google не видалила ваш старий акаунт?

Якщо у вас є старий Google-акаунт, який ви б хотіли зберегти, хоча і не користуєтеся ним часто, потрібно просто зайти в акаунт на смартфоні або комп'ютері і зробити будь-яку дію: досить буде поставити "лайк" відео на ютубі.

Після цього Google не буде чіпати ваш покинутий акаунт як мінімум два роки. Додамо що зміни торкнуться тільки звичайних безкоштовних облікових записів Google. Неактивні корпоративні або освітні акаунти не постраждають.

А раніше Google повідомила, що з грудня цього року Chrome перестане підтримувати старі Android-смартфони. Актуальна версія браузера буде доступна тільки на девайсах на базі Android 8.0 або більш свіжою версією ОС.

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