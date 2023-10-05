На сьогодні це рекордний показник на ринку. Наприклад, Samsung оновлює свої актуальні флагмани протягом п'яти років.

Google представила нову лінійку флагманських смартфонів Pixel 8 та 8 Pro. Обидві моделі отримали чимало цікавих нововведень, у тому числі кілер-фічу всіх моделей iPhone.

Pixel 8 та Pixel 8 Pro отримуватимуть оновлення протягом семи років з моменту релізу (попередні покоління обмежувалися п'ятьма), тобто смартфони будуть актуальними до 2030 року. На цю мить сім років на ринку Android-смартфонів не пропонує жоден з виробників.

Наприклад, компанії Samsung та OPPO оновлюють свої актуальні флагмани протягом п'яти років: чотири роки оновлень ОС і п'ять років патчів безпеки. Водночас Apple оновлює Айфони протягом 5 років, а деякі моделі отримують нові iOS навіть 6 або 7 років.

Основні характеристики Pixel 8 і 8 Pro:

Pixel 8 : 6,2-дюймовий OLED-дисплей, 2000 ніт, HDR, 60-120 Гц, Gorilla Glass Victus, процесор Tensor G3 + Titan M2, 8 Гбайтів оперативної пам'яті, подвійна камера (50 + 12 Мп), батарея 4575 мАг, швидка заряду (50% за 30 хвилин);

: 6,2-дюймовий OLED-дисплей, 2000 ніт, HDR, 60-120 Гц, Gorilla Glass Victus, процесор Tensor G3 + Titan M2, 8 Гбайтів оперативної пам'яті, подвійна камера (50 + 12 Мп), батарея 4575 мАг, швидка заряду (50% за 30 хвилин); Pixel 8 Pro : LTPO OLED-дисплей 6,7", 2400 ніт, HDR? 1-120 Гц, Gorilla Glass Victus 2, процесор Tensor G3 + Titan M2, 12 Гбайтів оперативної пам'яті, потрійна камера (50+48+48 Мп), батарея 5050 мАг, швидка зарядка, вбудований датчик-термометр для вимірювання температури тіла і навколишніх предметів.

Продажі Pixel 8 стартують вже 12 жовтня за ціною від 699 доларів (близько 25 600 грн), а Pixel 8 Pro коштує від 999 доларів (~36 600 грн). Попередні замовлення вже доступні.

Також до кінця 2023 року очікується випуск лінійки Xiaomi 14. Як очікується, рамка нового флагмана складе всього 1 мм – це буде рекорд серед всіх смартфонів на ринку. По "начинці" теж очікуються поліпшення, як мінімум, новітній процесор Snapdragon 8 Gen 3.

Раніше УНІАН розповідав про найпотужніший на сьогодні Android-смартфон. Він вийшов в кінці літа і по продуктивності обходить найтоповіший Айфон, при цьому коштує майже в три рази дешевше.

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