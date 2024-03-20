Він обіцяє стати найбільш просунутим "бюджетником" в історії Google.

Цієї весни Google має представити нове покоління бюджетної лінійки Pixel. У мережі вже розкрили дизайн і ключові специфікації Pixel 8A, який обіцяє стати найбільш просунутим "бюджетником" в історії Google.

Одним із головних апгрейдів у Pixel 7a стала поява дисплея з частотою 90 Гц. Нове покоління піде ще далі в цьому плані і запропонує 120-герців. Для порівняння, користувачам iPhone 15 все ще доводиться задовольнятися 60 Гц.

Pixel 8a також вийде з новим чипом Tensor G3 – більш швидким по частині CPU і GPU, ніж Tensor G2 в Google Pixel 7a. Щодо камер, тут ніяких поліпшень не планується: це основний датчик на 64 Мп, ширококутний об'єктив 13 Мп і фронталка з роздільною здатністю 13 Мп. Pixel 7a, нагадаємо, обійшов iPhone 15 Pro Max та інші флагмани в "сліпому" тесті камер.

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З інших особливостей Pixel 8a згадується підтримка режиму DisplayPort. Це дозволить підключити смартфон до монітора. Плюс, Pixel 8a має отримати 7-річну підтримку, як і флагманські Pixel 8, а окрім стартової версії на 128 ГБ також очікується модифікація з 256 Гбайт пам'яті.

Цінник не розкривається, але навряд чи він буде завищеним – актуальний Pixel 7a на старті коштував $499. Очікується, що презентація Pixel 8a відбудеться під час конференції Google I/O 2024, яка запланована на травень.

Раніше в мережі з'явилася "дорожня карта" смартфонів Google Pixel до 2026 року. З неї стало відомо, що найближчі пару років виробник представить "піксель" у форматі "розкладачки", а починаючи з Pixel 9 у сімействі флагманів з'явиться компактна Pro-версія.

Як повідомляв УНІАН, слідом за Apple з її iPhone Google готує для своїх смартфонів функцію Satellite SOS, яка дасть змогу смартфонам підключатися безпосередньо до супутника для надсилання повідомлень в екстрені служби.

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