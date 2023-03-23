До переліку увійшли пристрої від Samsung, Google, Apple, Moto та OnePlus.

Останні роки порадували нас щедрим "урожаєм" технологічних новинок. Особливо популярним став сегмент смартфонів середнього класу: він пропонує найбільший вибір апаратів й подекуди пропонує функціонал нарівні з флагманськими моделями.

Фахівці порталу Android Authority розповіли, на які смартфони останніх років потрібно звернути найбільше уваги в ціновому діапазоні від 150 до 450 доларів.

Найкращий з найкращих – Google Pixel 6a

Pixel 6a, на думку оглядачів, – найкращий смартфон, який можна купити сьогодні, якщо в кишені $450. Google вдалося домогтися виняткового балансу ціни і якості. Жоден інший пристрій в цьому сегменті не може потягатися з "гуглофоном" в плані камери, софту і продуктивності.

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Однак вся ця потужність має свою ціну, і ця ціна – це час автономної роботи. Акумулятора місткістю 4410 мАг насилу вистачає на цілий день. Ще одним недоліком називається відсутність бездротової зарядки: смартфон можна "живити" тільки по дроту при максимальній потужності 18 В.

Інші альтернативи

Оскільки Google Pixel 6a може підійти не всім, редакція Android Authority вибрала сім інших недорогих телефонів, які пропонують хороше співвідношення ціни і якості.

З них чотири – це моделі Samsung:

Galaxy A53. Найкращий смартфон середнього класу від Samsung – один з небагатьох варіантів, який може конкурувати з Pixel 6a за свої гроші.

Galaxy A32 5G. Хоча Galaxy А53 в цілому кращий, ця модель пропонує майже те саме за ще нижчою ціною.

Galaxy А13 5G. Поступається багатьом бюджетним смартфонам в плані продуктивності і якості збірки, зате пропонує тривалий час автономної роботи, непогану основну камеру, а також великий дисплей.

Galaxy А03s. Найдешевший телефон Samsung у списку. Він, звичайно, не ідеально, але ви не знайдете кращої пропозиції за 200 доларів.

У рейтинг Android Authority також потрапили Moto G Stylus 5G, iPhone SE (2022) і Nord N300. Фішкою першого є комплектний стилус, айфон пропонує дешеву точку входу в екосистему Apple, тоді як модель OnePlus є одним з найдоступніших смартфонів з підтримкою мереж п'ятого покоління.

Ви теж в перші дні після покупки нового смартфона повністю розряджали його акумулятор, щоб збільшити його довговічність? Якщо так, то у нас погані новини – це абсолютно марне заняття. Раніше УНІАН розвінчував популярні міфи про зарядку смартфона, про які пора забути.

До речі, якщо ви помітили, що батарея на вашому смартфоні швидко розряджається і її насилу вистачає на добу, калібрування може допомогти виправити цю проблему. Особливо, якщо ви ніколи до цього її не робили.

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