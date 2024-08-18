На ринку споживчих відеокарт несподівано може з'явитися ще один потужний гравець. За чутками, британська компанія ARM розробляє фірмову лінійку графічних процесорів.
Портал PC Gamer з посиланням на джерела повідомляє, що компанія шукає близько ста фахівців у цій сфері, причому деякі вже розпочали початкові роботи в лабораторії ARM в Ізраїлі. Насамперед ARM зосередиться саме на продуктах для геймерів.
ARM – не новачок у сфері GPU. В асортименті компанії є однойменна процесорна архітектура і мобільна графіка Mali та Immortalis. Але сегмент дискретних графічних прискорювачів – це інша справа. Чи зможе компанія запропонувати щось дійсно вартісне, покаже лише час.
Якщо чутки підтвердяться, то ARM стане четвертою корпорацією, яка випускає GPU для геймерів. На ринку вже присутні продукти від NVIDIA, AMD і Intel. До слова, остання почала займатися дискретними відеокартами близько двох років тому.
Свіже опитування Steam показало, що 77% гравців використовують відеокарти Nvidia. За ними йдуть 15% графічних процесорів AMD і 7% процесорів Intel (в основному iGPU). А RTX 3060 є провідним вибором серед геймерів.
Нагадаємо, останні дані говорять про те, що і Nvidia, і AMD перенесли свої відеокарти нового покоління на 2025 рік. Intel буде єдиною компанією з великої трійки, хто випустить нові прискорювачі вже цього року.