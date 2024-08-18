ARM далеко не новачок у цій справі і має в асортименті однойменну процесорну архітектуру.

На ринку споживчих відеокарт несподівано може з'явитися ще один потужний гравець. За чутками, британська компанія ARM розробляє фірмову лінійку графічних процесорів.

Портал PC Gamer з посиланням на джерела повідомляє, що компанія шукає близько ста фахівців у цій сфері, причому деякі вже розпочали початкові роботи в лабораторії ARM в Ізраїлі. Насамперед ARM зосередиться саме на продуктах для геймерів.

ARM – не новачок у сфері GPU. В асортименті компанії є однойменна процесорна архітектура і мобільна графіка Mali та Immortalis. Але сегмент дискретних графічних прискорювачів – це інша справа. Чи зможе компанія запропонувати щось дійсно вартісне, покаже лише час.