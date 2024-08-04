Скоро вже виходить RTX 5060, та й RTX 4060 стає більш "народною".

Техногігант Nvidia припиняє виробництво своєї найпопулярнішої, або як її ще називають "народної",у геймерів відеокарти. Принаймні, якщо орієнтуватися на актуальну статистику Steam.

GeForce RTX 3060 була випущена в січні 2021 року, і до сих пір лідирує в статистиці Steam, займаючи 5,88% і помітно випереджаючи найближчого конкурента. RTX 4060, яка є найдоступнішою пропозицією в серії RTX 40, набирає обертів, але поки може похвалитися лише 3,47%.

Зазначається, що Nvidia вже попередила своїх партнерів про те, що замовлення на GPU для цієї моделі можна оформити востаннє. Само собою, вже завтра ці картки з прилавків магазинів не зникнуть, але до виходу RTX 5060, імовірно, на початку 2025 року, GeForce RTX 3060 12 ГБ і GeForce RTX 3060 8 ГБ навряд чи вдасться знайти новими.

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Наразі RTX 4060 опустилася в ціні вже майже до рівня попередниці. Спочатку вона з'явилася на ринку за ціною $300, через що "залізяку" сильно критикували, оскільки приріст щодо RTX 3060 був незначний. Хоча вона споживає менше енергії і підтримує DLSS 3.

Як альтернативу AMD пропонує користувачам Radeon RX 7600 (8 ГБ), яка продається за 269 доларів. Продуктивність в обох карток приблизно однакова.

Що стосується нових відеокарт, то з'явилася інформація, що цього року не відбудеться жодного важливого релізу, включно з GeForce RTX 5000 і AMD Radeon RX 8000. Топові RTX 5090 і RTX 5080 у кращому разі будуть представлені в січні 2025-го.

Нагадаємо, у серпні вийдуть нові процесори AMD Ryzen 9000, які будуть дешевшими, ніж Ryzen 7000, але потужнішими та енергоефективнішими. Нові чіпсети Intel дебютують лише наприкінці 2024 року.

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