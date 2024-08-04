Техногігант Nvidia припиняє виробництво своєї найпопулярнішої, або як її ще називають "народної",у геймерів відеокарти. Принаймні, якщо орієнтуватися на актуальну статистику Steam.
GeForce RTX 3060 була випущена в січні 2021 року, і до сих пір лідирує в статистиці Steam, займаючи 5,88% і помітно випереджаючи найближчого конкурента. RTX 4060, яка є найдоступнішою пропозицією в серії RTX 40, набирає обертів, але поки може похвалитися лише 3,47%.
Зазначається, що Nvidia вже попередила своїх партнерів про те, що замовлення на GPU для цієї моделі можна оформити востаннє. Само собою, вже завтра ці картки з прилавків магазинів не зникнуть, але до виходу RTX 5060, імовірно, на початку 2025 року, GeForce RTX 3060 12 ГБ і GeForce RTX 3060 8 ГБ навряд чи вдасться знайти новими.
Наразі RTX 4060 опустилася в ціні вже майже до рівня попередниці. Спочатку вона з'явилася на ринку за ціною $300, через що "залізяку" сильно критикували, оскільки приріст щодо RTX 3060 був незначний. Хоча вона споживає менше енергії і підтримує DLSS 3.
Як альтернативу AMD пропонує користувачам Radeon RX 7600 (8 ГБ), яка продається за 269 доларів. Продуктивність в обох карток приблизно однакова.
Що стосується нових відеокарт, то з'явилася інформація, що цього року не відбудеться жодного важливого релізу, включно з GeForce RTX 5000 і AMD Radeon RX 8000. Топові RTX 5090 і RTX 5080 у кращому разі будуть представлені в січні 2025-го.
Нагадаємо, у серпні вийдуть нові процесори AMD Ryzen 9000, які будуть дешевшими, ніж Ryzen 7000, але потужнішими та енергоефективнішими. Нові чіпсети Intel дебютують лише наприкінці 2024 року.