Через це у виробників мобільних пристроїв можуть виникнути проблеми.

Затяжна криза у виробництві і поставках електроніки помітно підчистила ряди та знищила багато брендів. Як повідомляв УНІАН, в січні BlackBerry відключила свої фірмові сервіси та повністю припинила підтримку класичних смартфонів.

Тепер же компанія розпродає свої останні патенти – покупцем стала фірма Catapult IP Innovations. Сума угоди склала 600 млн, з яких $450 млн будуть виплачені готівкою. Її планують закрити до травня 2022 року.

Своєю чергою портал Appleinsider звернув увагу, що про компанію-покупця нічого не відомо. Здебільшого у таких випадках мова йде про невиробничих патентовласників – або "патентних тролів", як ведеться їх називати, які наживатимуться на позовах іншим компаніям. Через це у виробників мобільних пристроїв можуть виникнути проблеми.

Продані патенти пов'язані з мобільними пристроями, QWERTY-клавіатурами, бездротовими мережами, сервісами і месенджером BlackBerry Messenger. У документах наголошується, що Catapult IP Innovations не веде ніякої діяльності, пов'язаної з мобільними технологіями, і була створена групою інвестфондів спеціально для покупки цих патентів.

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Щасливі дні для BlackBerry закінчилися разом з анонсом найпершого Айфона у 2007 році – за 10 років частка бренду впала з 20% до нуля. У 2016 році компанія зробила кілька спроб повернутися на ринок, наприклад випускати смартфони на Android, а не на фірмовій ОС. Проте повернути культовий статус їй так і не вдалося.

Зараз правами на бренд володіє американська фірма Onward Mobility. Вона планує випустити новий Blackberry-смартфон протягом 2022 року.

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