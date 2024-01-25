Як повідомляють джерела, оновлення камери стане одним з головних поліпшень в цьогорічній серії.

З моменту виходу iPhone 15 накопичилося багато інформації про майбутні iPhone 16. Низка інсайдерів стверджує, що цього року компанія має намір зробити великий акцент на камерах: разом зі спеціальною кнопкою для зйомки фото і відео, Айфон 2024 року оснастять збільшеним сенсором Sony.

За інформацією головного китайського інсайдера Digital Chat Station, модель iPhone 16 Pro Max отримає камеру з роздільною здатністю 48 мегапікселів, але вона буде більше на 12%, ніж в поточному поколінні (1/1,14 дюйма проти 1/1,28).

У ній застосовується сенсор Sony IMX903, багаторівнева система лінз і 14-бітний ЦАП з системою подвійного перетворення коефіцієнта посилення (DCG). В сукупності ці покращення забезпечать підвищений динамічний діапазон, зниження рівня шуму і більш якісну зйомку.

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Також є інформація, що iPhone 16 Pro Max стане першим смартфоном, оснащеним супер-телеоб'єктивною перископічною камерою з оптичним зумом аж до 15Х. Ці нововведення дозволять Apple зберегти відмінність між двома пристроями "Pro" в цьому році.

Таким чином, оновлення камери стане одним з головних поліпшень в цьогорічній серії. У лінійці iPhone 15 таким був роз'єм USB-C і нова кнопка Action Button.

А поки Apple готується до весняної презентації, на якій представлять нові ноутбуки та планшети. За даними інсайдерів, iPad Pro отримають наймасштабніший апгрейд за останні 5 років, але і ціна помітно зросте.

Також до кінця 2024 року вийдуть ювілейні Apple Watch, які стануть по-справжньому революційними смарт-годинниками, оновлені iPad mini і AirPods 2 і 3 поколінь, які отримають Type-C замість Lightning. Ще у компанії у планах бюджетний ноутбук MacBook "для всіх".

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