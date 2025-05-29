Мільярдер заявив, що жодної угоди із Telegram не підписано.

Американський мільярдер Ілон Маск спростував заяву засновника Telegram Павла Дурова про те, що Telegram і компанія Маска xAI домоволись про партнерство терміном на один рік, у рамках якого чат-бот Grok нібито має бути вбудований безпосередньо в месенджер.

"Жодної угоди не підписано", - запевнив мільярдер на своїй сторінці у соціальній мережі X.

У відповідь Дуров зауважив, що була досягнута принципова домовленість, але формальності ще потребують вирішення.

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"Правда. У принципі погоджено, але формальності ще не завершені", - написав Дуров.

Інтеграція ШІ Grok у Telegram: що відомо

Як писав раніше УНІАН, Ілон Маск заплатив Telegram 300 мільйонів доларів за інтеграцію його ШІ Grok у месенджер, заявив засновник Telegram Павло Дуров. За його словами, в рамках угоди користувачі Telegram на один рік отримають доступ до чат-бота Grok, який буде вбудований безпосередньо в месенджер і стане доступним для більш ніж мільярда користувачів по всьому світу.

Йшлося про те, що нейромережа зможе допомагати користувачам писати повідомлення, складати стислий витяг інформації з PDF-файлів і сайтів за посиланнями, модерувати чат, а також генерувати анімовані стікери та аватарки.

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