Нейромережа допомагатиме користувачам писати повідомлення, а також генеруватиме аватарки.

Засновник Telegram Павло Дуров оголосив про партнерство з xAI, компанією Ілона Маска, що займається розробкою штучного інтелекту.

У рамках угоди користувачі Telegram на один рік отримають доступ до чат-бота Grok, який буде вбудований безпосередньо в месенджер і стане доступним для більш ніж мільярда користувачів по всьому світу.

Нейромережа зможе допомагати користувачам писати повідомлення, складати стислий витяг інформації з PDF-файлів і сайтів за посиланнями, модерувати чат, а також генерувати анімовані стікери та аватарки. Також ніхто не заважає користуватися Grok як чат-ботом, для цього потрібно ввести будь-який запит у пошук.

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Згідно із заявою Дурова в X, Telegram отримає від xAI 300 мільйонів доларів готівкою, а також 50% від виручки, отриманої з підписок на Grok, оформлених через платформу.

Це перший великий вихід Grok за межі соціальної мережі X і важливий крок для розширення аудиторії АІ-продукту Маска. Завдяки Telegram бот отримає доступ до гігантської бази активних користувачів, що перевищує 1 мільярд осіб на місяць.

Нагадаємо, що на початку цього місяця в Telegram вийшло велике оновлення, яке принесло в месенджер безліч нових функцій. Наприклад, тепер у Telegram можна купувати і продавати рідкісні колекційні подарунки за Зірки на офіційному маркетплейсі.

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