У Маска не було розмови з Трампом перед тим, як піти, але рішення про його звільнення було ухвалено "на найвищому рівні".

Мільярдер і глава Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск йде з адміністрації президента Дональда Трампа.

"Мій термін повноважень як спеціального державного службовця добігає кінця. Хотів би подякувати президенту Дональду Трампу за надану мені можливість скоротити марнотратні витрати", - прокоментував він у X.

Перед цим Маск сказав, що розчарований "великим і красивим" законом Трампа щодо податків і бюджету. На його думку, закон підриває зусилля зі скорочення витрат і призведе до зростання бюджетного дефіциту.

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Після вступу Трампа на посаду Маск був призначений "спеціальним держслужбовцем". Він міг працювати на державу 130 днів на рік. Він приступив до роботи після інавгурації Трампа 20 січня, тому термін його повноважень закінчується наприкінці травня.

Білий дім почав формальний процес звільнення засновника Tesla і SpaceX з посади держслужбовця.

Reuters повідомляє з посиланням на джерела, що у Маска не було розмови з Трампом перед оголошенням про звільнення. Водночас, за їхніми даними, рішення ухвалили "на найвищому рівні". Джерело агентства також сказало, що звільнення Маска "було швидким і без церемоній".

Раніше Маск звинувачував бюрократію в тому, що DOGE не досягло всіх своїх цілей.

"Ситуація з федеральною бюрократією набагато гірша, ніж я думав. Я знав, що є проблеми, але, м'яко кажучи, поліпшити ситуацію у Вашингтоні - це дуже складне завдання", - заявив тоді він.

Маск визнавав, що не досягнув усіх своїх цілей, незважаючи на те, що десятки тисяч людей було звільнено з держслужби, а кілька агентств і відомств - скорочено або закрито.

Маск при владі

У листопаді 2024 року Трамп оголосив, що призначить Маска головою нового Департаменту ефективності уряду.

20 січня 2025 року Трамп підписав указ про створення департаменту ефективності уряду, керувати яким почав Ілон Маск.

У лютому стало відомо, що присутність Маска при владі починає все більше дратувати республіканців у Конгресі. Республіканці вважають, що владі мільярдера має бути межа.

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