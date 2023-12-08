При складанні рейтингу, крім усього іншого, враховувалася потенційна можливість для апгрейду в майбутньому.

Фахівці популярного видання TechSpot вивчили ринок сучасних процесорів і склали свій топ найкращих моделей, які можна купити прямо зараз. Серед них є як доступні варіанти, так й найтоповіші.

Автори відзначили, що в останні роки Intel відмінно зарекомендувала себе в бюджетному сегменті, чого не можна сказати про більш дорогі процесори і тим паче флагманські. А ось конкурент AMD не тільки практично окупував сегмент дорогих чіпів, але і представив хороші варіанти для недорогого апгейда ПК.

Рейтинг найкращих процесорів 2023 року виглядає таким чином. При його складанні, крім усього іншого, враховувалася потенційна для оновлення в майбутньому:

Відео дня

до $100 – Intel Core i3-12100F або AMD Ryzen 5 5500;

– Intel Core i3-12100F або AMD Ryzen 5 5500; 100-200 доларів –AMD Ryzen 5 7600 або AMD Ryzen 7 5700X;

–AMD Ryzen 5 7600 або AMD Ryzen 7 5700X; 200-300 доларів – Intel Core i5-13600KF або AMD Ryzen 7 7700X;

– Intel Core i5-13600KF або AMD Ryzen 7 7700X; 300-400 доларів – AMD Ryzen 7 7800X3D або AMD Ryzen 9 7900X;

– AMD Ryzen 7 7800X3D або AMD Ryzen 9 7900X; $500 і вище – AMD Ryzen 9 7950X3D.

Раніше фахівці назвали 5 найкращих ігрових зв'язок процесор/відеокарта. Як зазначається, наразі ситуація з доступністю і вартістю CPU й GPU стала помітно краще, тому кінець 2023, мабуть, найкращий час для апгрейда або збірки нового ігрового ПК.

А магазин ігор Steam на початку місяця ділився статистикою, яка збірка ПК вважається найоптимальнішою в 2023 році серед гравців. Число гравців з Windows 10 поступово знижується, а RTX 3060 все ще найпопулярніша відеокарта.

Вас також можуть зацікавити новини: