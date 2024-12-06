Вона працює повільніше, ніж інші моделі компанії, зате видає надійніші, точніші та вичерпніші відповіді і вміє "міркувати".

Стартап OpenAI представив ChatGPT Pro – новий план підписки вартістю 200 доларів (~8 000 грн) на місяць. У межах тарифу доступні всі передові мовні моделі компанії, включно з "ексклюзивною версією" нової o1 – найпотужнішої на сьогодні.

GPT o1 pro на відміну від GPT o1 використовує більше обчислювальних потужностей для надання "найкращої" відповіді. Ця версія чат-бота також отримала автономний доступ до інтернету для виконання власних досліджень. Проєкт дасть змогу досягти потенціалу людського мозку в широкому спектрі завдань.

До цього o1-pro була відома під кодовою назвою "Полуниця". Як писав Reuters, саме успіхи в роботі над ним стали однією з причин звільнення голови OpenAI Сема Альтмана в листопаді 2023 року. Співробітники називали його "проривом" у сфері потужного ШІ, але висловлювали занепокоєння тим, що компанія не має належних заходів безпеки для контрольованого розвитку та комерціалізації подібних моделей штучного інтелекту.

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Згідно з дослідженням Apollo Research, GPT-o1 і схожі за можливостями ШІ-моделі можуть обманювати людину й обходити механізми контролю за наявності достатніх ресурсів. Але на поточному етапі розвитку ШІ це не становить серйозної небезпеки.

У GPT o1 pro є і простіша версія – o1. Доступ до неї можна отримати за 20 доларів в місяць. Анонс став першим релізом у межах івенту "12 days of ship-mas", під час якого OpenAI презентуватиме нові функції та продукти протягом 12 днів, починаючи з 5 грудня.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня OpenAI представила власну пошукову систему на основі штучного інтелекту. Особливість SearchGPT – не просто видавати перелік посилань, а й намагатися організувати та осмислити їх. Це робить його серйозною загрозою для Google.

Далі OpenAI має намір запустити ChatGPT-5, яка обіцяє зробити революцію у сфері штучного інтелекту. Йдеться про концепцію штучного загального інтелекту (AGI). Це означає, що ШІ буде здатний вивчити будь-яке завдання, які людина зможе придумати. Це зробить її не відмінною від людини.

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