На думку глави X.AI Corp, ймовірність того, що ШІ перевершить інтелект усіх людей, разом узятих, до 2030 року становить 100%.

Американський бізнесмен та винахідник Ілон Маск вважає, що штучний інтелект (ШІ) перевершить здібності людини набагато раніше, ніж вважає більшість. Про це він заявив у соціальній мережі X.

За прогнозами Маска, вже до кінця 2025 року ШІ перевершить інтелект будь-якої людини і, можливо, всіх людей до 2027-2028 року. При цьому ШІ перевершить інтелект усіх людей разом узятих до 2030 року.

Імовірність того, що ШІ перевершить інтелект усіх людей, разом узятих, до 2030 року становить ~100% – написав глава Tesla, SpaceX і Twitter.

Як відомо, Маск стояв біля самих початків OpenAi, компанії-розробника ChatGPT, ставши співзасновником ще в далекому 2015 році. Але вже у 2018-му був змушений покинути раду директорів через конфлікт інтересів.

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При цьому мільярдер неодноразово заявляв про небезпеки, які становить собою ШІ, і разом зі співзасновником Apple Стівом Возняком був серед тисячі технологічних експертів, які закликали призупинити розробку ШІ, щоб він не становив ризику для людства.

Причому торік Маск створив нову компанію X.AI Corp для роботи в галузі штучного інтелекту. Першою їхньою розробкою став розмовний чат-бот AI Grok, який видає відповіді на текстові запити трохи швидше, ніж ChatGPT 4o, вміє генерувати картинки високої якості та працювати з кодом.

Останнім часом у сфері ШІ відбулося чимало важливих оновлень: на початку грудня OpenAI випустила свою найпотужнішу і найдорожчу версію ChatGPT, а "ветерани" Android оголосили про створення нової ОС для управління агентами ШІ.

Тим часом колишній головний науковий співробітник і співзасновник OpenAI Ілля Суцкевер запустив стартап для створення "безпечного суперінтелекту", назвавши це "найважливішою технічною проблемою нашого часу".

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