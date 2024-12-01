Розробники заявляють, що галузі потрібен "момент, подібний до Android, для ШІ".

Колишні керівники з розробки та ключові інженери ОС Аndroid об'єдналися в стартап "dev/agents". Його метою стане створення операційної системи для управління агентами штучного інтелекту, пише TechCrunch.

Майбутня операційна система працюватиме на телефонах, ПК і навіть в автомобілях. Стартап заявляє, що сучасний ШІ дасть змогу кардинально змінити те, як людина використовує програмне забезпечення в повсякденному житті. Автономні агенти зможуть "працювати з людськими завданнями так само, як люди працюють з людьми".

За словами гендиректора dev/agents, ШІ-сфері потрібен "момент, схожий на той, що ми зробили з Android" – галузь потребує уніфікованої платформи, на базі якої інші розробники можуть легко будувати своє ПЗ. Наразі у них немає таких інструментів.

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Якщо це звучить для вас багатообіцяльно, інвестори /dev/agents можуть з вами погодитися. Нещодавно стартап залучив 56 млн доларів інвестицій за оцінки в 500 млн доларів. Серед інвесторів – співзасновник OpenAI і колишній директор зі ШІ Tesla Андрій Карпатий, а також колишні глави Android Енді Рубін і Дейв Берк.

Стартап розраховує випустити першу версію свого продукту до початку-середини 2025 року. Що стосується бізнес-моделі, то вона, найімовірніше, не буде сильно відрізнятися від того, як Android зараз монетизує свою операційну систему. Розробники зазначають, що можуть або стягувати відсоток з продажів продуктів, або пропонувати користувачам підписку за фіксовану плату.

Раніше повідомлялося, що школи в Південній Кореї навчатимуть дітей за підручниками, написаними ШІ. Інтерактивні книжки підтримуватимуть переклад різними мовами та субтитри, а також зможуть оцінювати знання учнів за допомогою штучного інтелекту.

Тим часом стартап OpenAI незабаром має представити нову модель ШІ. За очікуваннями розробників, ця модель має вийти на рівень загального штучного інтелекту (AGI). Тобто спілкування з нею нагадуватиме спілкування з живою людиною.

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