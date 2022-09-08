Наприкінці літа покупці стали частіше шукати девайси для навчання та роботи, а найбільше витрачали на мультимедіа та ігри.

В Україні ціни на електронну техніку у серпні зросли на понад 20% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться в аналітичному дослідженні OLX, переданому УНІАН.

"Наприкінці літа покупці стали частіше шукати девайси для навчання та роботи, а найбільше витрачали на мультимедіа та ігри. Загалом же ціни на техніку зросли від 20% у порівнянні з минулим роком", - йдеться в повідомленні.

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З-поміж телефонів, за даними аналітиків, як і в минулі роки, найбільше пошуків припало на "яблучні" смартфони (понад 1,25 млн запитів), також в десятку найпопулярніших товарів увійшли китайські бренди телефонів. З побутової техніки українців найбільше цікавлять холодильники (264 тис. пошуків), морозильні камери (82 тис. пошуків) та мікрохвильові печі. Лідерами пошуку серед комп’ютерної техніки стали відеокарти (76 тис. пошуків), монітори (68 тис. пошуків) та комп’ютери (66 тис. пошуків).

"Що стосується цін на найпопулярніші товари, то, наприклад, середня вартість ноутбука в серпні становила 12 640 грн, що на 45% дорожче, ніж торік. Холодильники здорожчали в середньому на 54% — до 6 450 грн, телевізори — на 56% та коштували 3 640 грн. А от середня вартість мобільних телефонів навпаки знизилася на 22% та склала 7 400 грн", - зазначили експерти.

При цьому в порівнянні з минулим роком найбільше українці готові витрачати на мультимедіа та ігри. Так, за даними OLX Доставка, найвищий середній чек покупки у серпні був серед таких товарів: інша ТВ та відеотехніка — 7 430 грн; монітори — 5 530 грн; графічні планшети — 4 610 грн; ігри для ПК — 4 600 грн; екшн-камери — 4 490 грн.

Як повідомляв УНІАН, за підрахунками від OLX та CBR, в Україні у червні-липні середній розмір покупки онлайн склав 740 гривень. Найбільше покупці витрачали на електроніку – 1709 грн.

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