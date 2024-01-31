У 2024 році почалася епоха надшвидкого Wi-Fi 7, незабаром очікується наплив пристроїв з підтримкою нового стандарту.

Незабаром на ринку з'явиться багато пристроїв з підтримкою нового стандарту Wi-Fi – для них знадобиться відповідний роутер. Такий з'явився в асортименті Xiaomi, який зможе дозволить собі кожен користувач.

Як передає портал Gizmochina, модель Xiaomi BE3600 2.5 G підтримує діапазони 2.4 і 5 ГГц, які можуть об'єднуватися – обіцяють пропускну здатність до 3600 МБ/с. Ззаду чотири Ethernet-роз'єми: один 2.5-гігабітний і три по 1 Гбіт.

Поки продається тільки в Китаї за 249 юанів (1300 грн), але трохи пізніше напевно з'явиться на AliExpress і інших подібних маркетплейсах.

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Нагадаємо, стандарт Wi-Fi 7 офіційно запустили в середині січня 2024 року. Нова технологія майже в п'ять разів швидше Wi-Fi 6, а також стабільніше і надійніше.

Втім, цінність Wi-Fi 7 виходить за рамки простого збільшення швидкості. Новий стандарт забезпечить більшу пропускну здатність мережі і ще нижче затримки. Це матиме неоціненне значення для "імерсивного досвіду" в онлайн іграх і бездротових VR-гарнітурах, а також для потокового відео.

Одним з першим смартфонів з наявністю Wi-Fi 7 став Samsung Galaxy S24. А підтримку нового стандарту називають одним з вагомих переваг майбутнього iPhone 16 над iPhone 15.

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