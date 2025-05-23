З'явилися подробиці про загадковий ШІ-пристрій від творців ChatGPT і iPhone

Пристрій нагадуватиме iPod Shuffle і його можна буде носити на шиї, як підвіску.

Видання The Wall Street Journal розкрило подробиці про майбутній ШІ-пристрій, який розробляє стартап io, колишнього головного дизайнера Apple Джоні Айва. Раніше цього місяця OpenAI купила її за $6,5 млрд.

Таємничий гаджет не буде класичним смартфоном або розумними окулярами. Пристрій нагадуватиме iPod Shuffle і його можна буде носити на шиї, як підвіску. Екран при цьому не планується, але будуть камери і мікрофони для аналізу того, що відбувається навколо.

Пристрій можна буде підключати до смартфонів і ПК, щоб розширити можливості. При цьому глава OpenAI Сем Альтман впевнений, що їхній девайс стане третім у стандартній зв'язці на столі "iPhone + MacBook".

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Творець ChatGPT загалом дуже впевнений в успіху гаджета – він вважає, що OpenAI зможе продати 100 мільйонів одиниць нового пристрою швидше, ніж будь-хто в історії. Крім того, він сподівається, що завдяки сімейству пристроїв капіталізація OpenAI злетить до трильйона доларів.

Зараз проєкт перебуває на ранній стадії, і 2026 року компанія покаже лише прототип. Запуск серійного виробництва очікується не раніше 2027 року. Пристрій планують збирати не в Китаї – зараз найімовірніший варіант це В'єтнам.

На фото – концепт пристрою на основі чуток:

Чутки про співпрацю Джонатана Айва та Альтмана вперше з'явилися ще 2023 року. Тоді згадувалося, що вони беруть участь у створенні гаджета, який може "перевернути світ технологій", як це зробив iPhone свого часу.

І якщо про Альтмана останнім часом говорять дуже багато, то про Джонатана Айва могли забути. Під час 30-річної роботи в Apple він керував командою дизайнерів, відповідальною за iPod, iPhone, iPad і MacBook, тож можна очікувати, щоб не було в розробці, воно матиме стильний вигляд.

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