Не лише старі моделі: ці смарт-годинники вже у 2026 році залишаться без оновлень

Деякі з них перестануть отримувати нові версії ОС уже наступного місяця.

Для власників смарт-годинників 2026 рік може стати важливою віхою. Одразу декілька популярних моделей від Apple, Google та Samsung наближаються до кінця гарантованого періоду програмної підтримки, звернули увагу в Engadget.

Це не означає, що смарт-годинник перестане працювати – він, як і раніше, зможе відстежувати активність, показувати сповіщення та виконувати більшість звичних функцій. Однак нові можливості та, в деяких випадках, оновлення безпеки більше не будуть доступні.

Особливо важливо це для годинників, які використовуються для безконтактних платежів або зберігання даних про здоров’я. Відсутність нових оновлень безпеки з часом може підвищити ризики під час використання таких функцій.

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Які Apple Watch втратять підтримку у 2026 році

Найпомітніше скорочення очікується у Apple. З виходом watchOS 27 підтримка припиниться одразу для п’яти моделей: Apple Watch Series 6, Series 7, Series 8, Apple Watch SE 2-го покоління та Apple Watch Ultra 1-го покоління.

Нову версію watchOS 27 зможуть встановити лише власники Apple Watch Series 9, Series 10 і Series 11, Apple Watch Ultra 2 та Ultra 3, а також Apple Watch SE третього покоління. Випуск оновлення очікується у вересні 2026 року.

Причина обмежень, найімовірніше, пов’язана з апаратними можливостями старих моделей. Зокрема, сучасні функції Siri краще працюють на годинниках із новішими чипами, починаючи з Series 9. Загалом Apple зазвичай забезпечує своїм годинникам від 3 до 6 років великих оновлень операційної системи.

Цікаво, що Apple Watch Series 8 і перше покоління Ultra вийшли лише у 2022 році. Проте вже у 2026-му вони опиняться поза межами підтримки нової версії watchOS.

Google Pixel Watch 2 теж незабаром залишаться без оновлень

У схожій ситуації опинилися власники Pixel Watch 2. Годинники вийшли в жовтні 2023 року, а гарантований термін програмної підтримки закінчується вже 1 жовтня 2026. Після цієї дати модель перестане отримувати як оновлення Wear OS, так і патчі безпеки.

Google дотримується для Pixel Watch трирічного терміну підтримки з моменту виходу. Таким чином, приблизні дати закінчення підтримки виглядають наступним чином:

Pixel Watch 2 – жовтень 2026 року;

Pixel Watch 3 – жовтень 2027 року;

Pixel Watch 4 – жовтень 2028 року.

При цьому телефони Pixel отримують значно тривалішу підтримку – до семи років. Для смарт-годинників виробника поки що діє коротша політика.

Що чекає на власників Samsung Galaxy Watch

У Samsung система підтримки влаштована дещо інакше. Компанія окремо визначає терміни великих оновлень Wear OS і період випуску патчів безпеки. В останні роки Samsung надає до чотирьох великих оновлень ОС і до п’яти років патчів безпеки для окремих моделей.

Для актуальних і відносно старих Galaxy Watch терміни виглядають так:

Galaxy Watch 4 та Watch 4 Classic – підтримка Wear OS уже завершилася, а випуск оновлень безпеки незабаром припиниться;

Galaxy Watch 5 та Watch 5 Pro – оновлення Wear OS виходитимуть до 31 грудня 2026 року, при цьому випуск патчів безпеки триватиме;

Galaxy Watch 6 та Watch 6 Classic – оновлення Wear OS гарантовані до грудня 2027 року, оновлення безпеки продовжуватимуться;

Galaxy Watch FE – оновлення Wear OS виходитимуть до грудня 2028 року, випуск патчів безпеки також триватиме.

Таким чином, саме власникам Galaxy Watch 5 та Watch 5 Pro 2026 рік варто розглядати як останній рік великих оновлень операційної системи.

Що станеться з годинниками після припинення підтримки

Сам вираз "припинення підтримки" звучить набагато страшніше, ніж ситуація виглядає на практиці. Після припинення оновлень розумні годинники не перетворяться на цеглину і не перестануть несподівано вмикатися.

Користувачі, як і раніше, зможуть відстежувати тренування, рахувати кроки, отримувати сповіщення та користуватися більшістю звичних функцій. З усім тим, пристрій перестане розвиватися разом із програмною платформою.

Головна проблема полягає у відсутності нових функцій, виправлень сумісності додатків та, залежно від виробника, оновлень безпеки. Останній фактор особливо важливий під час використання годинників для безконтактних платежів: невиправлені вразливості потенційно можуть створити додаткові ризики для фінансових даних.

Тому власникам перелічених моделей не обов’язково терміново купувати нові годинники. Однак 2026 рік стає важливим моментом для оцінки перспектив своїх пристроїв. Якщо ви щодня носите смарт-годинник і залежите від його функцій, перехід на новішу модель може виявитися розумним рішенням.

Раніше експерти назвали 4 моделі смарт-годинників, які не варті своїх грошей у 2026 році. Причини різні – слабкі "розумні" функції, неточна робота датчиків, погана автономність або просто невдале співвідношення ціни та можливостей.

Минулого року на ринку з’явився перший Android-смартфон, який повноцінно працює з Apple Watch. Хоча для використання годинника його все одно спочатку потрібно налаштувати через iPhone.

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