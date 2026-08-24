Нацбанк випустив унікальну монету до Дня Незалежності (фото)

Пам’ятна монета виготовлена зі срібла і має номінал 20 гривень.

Національний банк України 24 серпня ввів у обіг пам’ятну монету "До 35-річчя Незалежності України".

Як повідомила пресслужба НБУ, монета продовжує серію "Українська держава" та присвячена 35-й річниці проголошення незалежності України.

Презентація унікальної срібної пам’ятної монети відбулася у Верховній Раді України, де 35 років тому відбулося ухвалення Акта проголошення незалежності України.

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Пам’ятна монета "До 35-річчя Незалежності України" має номінал 20 гривень, виготовлена зі срібла 925 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті – 62,2 г. Монета оздоблена патинуванням та локальною позолотою. Її тираж – до 5 000 штук.

На аверсі зображено руку військового, що тримає щит. Угорі – зображення дитячого малюнка, що слугує талісманом для захисника. У верхній частині зліва розміщено: напис УКРАЇНА, справа – малий Державний Герб України, рік карбування монети – 2026, номінал 20 та графічний знак гривні ₴. По колу напис: "35 років боротьби за майбутнє".

На реверсі зображено зовнішній бік щита з пошкодженнями, що символізує боротьбу за свободу та незалежність українського народу.

Придбати пам’ятну монету "До 35-річчя Незалежності України" можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб’юторів.

Пам’ятні монети – інші новини

Раніше УНІАН писав про рідкісні екземпляри серед пам’ятних монет, випущених Національним банком України, зокрема монети з дорогоцінних металів вагою до 1 кг. Вартість деяких із них сьогодні сягає мільйонів гривень.

У липні Національний банк ввів у обіг нову пам’ятну монету "Українська бавовна. Морський дрон Sea Baby", що розповідає про легендарний надводний безпілотний комплекс Sea Baby, розроблений фахівцями Служби безпеки України для виконання бойових завдань у Чорному морі.

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